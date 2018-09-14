В Днепропетровской области из колонии сбежала заключенная

В Каменском Днепропетровской области, где ранее взорвался автомобиль с депутатом горсовета, из женской исправительной колонии №34 сбежала заключенная, сообщает 5692 со ссылкой на информированный источник.

По информации издания, побег был совершен еще в среду, 12 сентября. Однако осужденная до сих пор находится в бегах.

При каких обстоятельствах произошло чрезвычайное происшествие, пока неизвестно. В полиции и исправительной колонии пока никак не комментируют эту информацию.

Ранее сообщалось, что заключенного Виталия Пушкина, который 6 сентября исчез из Лукьяновского следственного изолятора, обнаружили в вентиляционной системе учреждения.

Напомним, 23 июля в Житомирской области из колонии сбежал мужчина, осужденный за нанесение тяжких телесных повреждений.

А перед этим из колонии в Одесской области сбежали сразу трое заключенных. Для этого они проломили стену овощехранилища. Двое из них осуждены за кражи, а еще один – за изнасилование.

Позже двоих преступников задержали, когда один из них прятался за надгробиями еврейского кладбища, а другого в темноте помог найти тепловизор.