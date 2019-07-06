Сделать стартовой
25,87
29,2
УКР
Главная Больше  Новости в регионах Больше  Новости Днепра

В Днепропетровской области изнасиловали и убили 13-летнюю девочку

6 июля, 11:57

По данным полиции, родители не сообщали об исчезновении дочери почти неделю

Подозреваемый в изнасиловании и убийстве 13-летней Инны Дубик на месте преступления. Фото: Главуправление Нацполиции в Днепропетровской области
Подозреваемый в изнасиловании и убийстве 13-летней Инны Дубик на месте преступления. Фото: Главуправление Нацполиции в Днепропетровской области.

Правоохранители задержали подозреваемого в очередном тяжком преступлении против детей – убийстве 13-летней Инны Дубик в селе Миролюбовка Днепропетровской области, сообщает 6 июля пресс-служба региональной полиции. При этом первый замглавы Национальной полиции Вячеслав Аброськин добавил, что девочку также изнасиловали.

По данным правоохранителей, девочка ушла из дому 23 июня, но мать заявила об исчезновении дочери только 29 июня, после чего была организована спецоперация по розыску девочки. К поискам подключились волонтеры, местные жители и сотрудники Нацгвардии. Рассматривались версии, что ребенок может находиться у знакомых в Желтых Водах этой же области.

"Сотрудники уголовного розыска вышли на след 24-летнего мужчины, подозреваемого в убийстве несовершеннолетней. Он рассказал об обстоятельствах преступления и признался, где спрятал тело. Вечером 5 июля тело ребенка со следами насильственной смерти обнаружили в лесополосе вблизи села, где девочка проживала", – сообщили в полиции.

Подозреваемый в изнасиловании и убийстве 13-летней Инны Дубик на месте преступления. Фото: Главуправление Нацполиции в Днепропетровской области
Подозреваемый в изнасиловании и убийстве 13-летней Инны Дубик на месте преступления. Фото: Главуправление Нацполиции в Днепропетровской области

По предварительному заключению судмедэкспертизы, смерть Дубик наступила около двух недель назад.

В полиции также выяснили, что подозреваемый был дважды судим. Ему грозит от 10 до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

В свою очередь первый замглавы Национальной полиции Вячеслав Аброськин уточнил, что подозреваемый в изнасиловании и убийстве был задержан 5 июля. Он также сообщил, почему родители девочки так долго не заявляли о ее исчезновении.

"Родители не сообщали, потому что были очень заняты распитием алкогольных напитков. К сожалению, список изнасилованных и убитых детей растет каждый день", – написал Аброськин на своей странице в Facebook.

Новости "Сегодня" сообщали, что в Днепропетровской области приговорили к 10 годам лишения свободы 15-летнего парня, который в 2018 году убил 13-летнюю подругу. Он не признал вину, однако, по данным прокуратуры, ее полностью доказала сторона обвинения.

В июне в Мариуполе Донецкой области правоохранители задержали злоумышленника, который пытался изнасиловать 11-летнюю девочку и угрожал ножом.


Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег дети, убийство, педофилы, изнасилование, Днепропетровская область, Аброськин

Вы сейчас просматриваете новость " В Днепропетровской области изнасиловали и убили 13-летнюю девочку". Другие Новости Днепра смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Шансы принять закон Ляшко про кастрацию педофилов возросли

3 июля, 19:17

Комитет Рады одобрил законопроект о реестре и кастрации педофилов

Убийца Даши Лукьяненко планировал изнасилование ребенка заранее

3 июля, 17:51

Об этом говорится в Реестре судебных решений

В Киеве ищут мужчину, который напал на девушку и изнасиловал ее – видео

3 июля, 17:49

Полиция сообщила приметы преступника

"Педофилов – кастрировать": Ляшко собрал подписи за внеочередное заседание ВР

2 июля, 18:55

Законы об открытом реестре и химической кастрации педофилов нельзя откладывать ни на день, убежден Ляшко

Онищенко грубо оскорбил министра спорта в Facebook

Тростью по лбу. Игорь Мосийчук подрался с Олегом Ляшко

Свежий опрос: сколько украинцев довольны деятельностью Зеленского

Громкое заявление Меркель по проекту Путина против Украины

Эксперт: решится ли Путин на полномасштабное нападение на Украину

6 привычек, которые программируют на бедность

Стало известно, сколько зарабатывает пресс-секретарь президента

Во Львове трагически погибла известная в прошлом гимнастка

Меган Маркл и принц Гарри ко Дню отца показали новое фото сына

В Украине начал работать самый дешёвый автобусный перевозчик

Какие автомобили больше всего привлекают девушек?

Грустная судьба чудесных советских актрис

Вместо жары и засухи – дожди: прогноз погоды в Украине на неделю

Сегодня, 07:34

В понедельник, 8 июля осадков стоит ждать в центре, на юге и на востоке страны

Жилье в Киеве дорожает: сколько стоит и какое пользуется спросом

Сегодня, 07:24

Цены на квартиры в столице с начала года поднялись более, чем на 8%

Экономический прогноз на третий квартал 2019 года: какими будут курс доллара и цены

Вчера, 07:00

В июле-сентябре экономисты обещают невысокий рост цен и зарплат

Тарифы на газ: цена для населения может быть выше, чем для предприятий

4 июля, 07:39

Эксперты говорят, сейчас самое время отменять режим ПСО, иначе зимой взлетят цены

Велосипедистка дня: бразильская красотка

Эксперты рассказали, как охладить квартиру без кондиционера

Экономист спрогнозировал курс доллара в Украине к концу лета 2019
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь