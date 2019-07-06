В Днепропетровской области изнасиловали и убили 13-летнюю девочку

По данным полиции, родители не сообщали об исчезновении дочери почти неделю

Подозреваемый в изнасиловании и убийстве 13-летней Инны Дубик на месте преступления. Фото: Главуправление Нацполиции в Днепропетровской области.

Правоохранители задержали подозреваемого в очередном тяжком преступлении против детей – убийстве 13-летней Инны Дубик в селе Миролюбовка Днепропетровской области, сообщает 6 июля пресс-служба региональной полиции. При этом первый замглавы Национальной полиции Вячеслав Аброськин добавил, что девочку также изнасиловали.

По данным правоохранителей, девочка ушла из дому 23 июня, но мать заявила об исчезновении дочери только 29 июня, после чего была организована спецоперация по розыску девочки. К поискам подключились волонтеры, местные жители и сотрудники Нацгвардии. Рассматривались версии, что ребенок может находиться у знакомых в Желтых Водах этой же области.

"Сотрудники уголовного розыска вышли на след 24-летнего мужчины, подозреваемого в убийстве несовершеннолетней. Он рассказал об обстоятельствах преступления и признался, где спрятал тело. Вечером 5 июля тело ребенка со следами насильственной смерти обнаружили в лесополосе вблизи села, где девочка проживала", – сообщили в полиции.

Подозреваемый в изнасиловании и убийстве 13-летней Инны Дубик на месте преступления. Фото: Главуправление Нацполиции в Днепропетровской области

По предварительному заключению судмедэкспертизы, смерть Дубик наступила около двух недель назад.

В полиции также выяснили, что подозреваемый был дважды судим. Ему грозит от 10 до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

В свою очередь первый замглавы Национальной полиции Вячеслав Аброськин уточнил, что подозреваемый в изнасиловании и убийстве был задержан 5 июля. Он также сообщил, почему родители девочки так долго не заявляли о ее исчезновении.

"Родители не сообщали, потому что были очень заняты распитием алкогольных напитков. К сожалению, список изнасилованных и убитых детей растет каждый день", – написал Аброськин на своей странице в Facebook.

Новости "Сегодня" сообщали, что в Днепропетровской области приговорили к 10 годам лишения свободы 15-летнего парня, который в 2018 году убил 13-летнюю подругу. Он не признал вину, однако, по данным прокуратуры, ее полностью доказала сторона обвинения.

В июне в Мариуполе Донецкой области правоохранители задержали злоумышленника, который пытался изнасиловать 11-летнюю девочку и угрожал ножом.

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