В Днепропетровской области копы поймали женщину-наркодилера

Преступнице грозит от четырех до восьми лет лишения свободы

Фото: ГУНП в Днепропетровской области

В Павлограде полицейские задержали женщину, которая продавала в городе наркотики. У дилера нашли 37 пакетиков с метамфетамином, сообщили в пресс-службе полиции в Днепропетровской области.

Личность преступницы уже установили. Это – 29-летняя местная жительница. Изъятые наркотики уже направили на экспертизу. Сейчас ей грозит от четырех до восьми лет лишения свободы.

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Фото: ГУНП в Днепропетровской области

"По указанным факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 307 Уголовного кодекса Украины (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов)", – рассказали в полиции.

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Ранее сообщалось, что в Киеве задержали группу наркодилеров, которые оказались причастными к убийству человека.

Также мы писали, что в Бердянске правоохранители разоблачили пару наркоторговцев и изъяли у них более пяти килограммов марихуаны. Схему по продаже наладили местные жители: 39-летняя женщина и ее 46-летний приятель.

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