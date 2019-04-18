В Днепропетровской области копы задержали автоугонщика

В Каменском и прилегающих районах ввели план "Перехват"

Фото: ГУНП в Днепропетровской области.

В Днепропетровской области полицейские разоблачили и задержали мужчину, который, угрожая водителю ножом, похитил автомобиль. Об этом сообщили в пресс-службе полиции области.

Инцидент произошел 17 апреля около 18:00 в Каменском. Как рассказал пострадавший, к нему в салон подсел незнакомец и начал угрожать ножом. Он заставил водителя выйти из автомобиля, а сам сел за руль и скрылся с места. В Каменском и прилегающих районах копы немедленно ввели оперативный план "Перехват". Автоугонщика удалось задержать в спустя несколько часов, в Криничанском районе.

Фото: ГУНП в Днепропетровской области

Злоумышленником оказался 35-летний житель Каменского. Сейчас он задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

"По согласованию с местной прокуратурой мужу сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 289 Уголовного кодекса Украины ("Незаконное завладение транспортным средством")", - рассказали в полиции и отметили, что мужчине грозит лишение свободы на срок от семи до двенадцати лет.

Напомним, ранее в Запорожье оперативники полиции разоблачили и задержали группу угонщиков, которых подозревают в целой серии автомобильных краж. Как заявили в ведомстве, группа, состоявшая из троих мужчин, в течение года совершала угоны на протяжении целого года, и выйти на их след стражи порядка смогли лишь недавно.

Также мы писали о том, как сотрудник СТО в Киеве похитил Cadillaс клиентки,чтобы покататься по городу. Позже выяснилось, что угон совершил 31-летний уроженец Житомирской области.

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