В Днепропетровской области коронавирус все чаще поражает людей моложе 50 лет

В больницы Днепропетровской области все больше поступает зараженных коронавирусом, которым нет и 50 лет.

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Состояние пациентов бывает настолько тяжелым, что они не всегда могут устоять на компьютерной томографии даже десять минут. "Сегодня" разбирались, как помочь медикам в непростые времена.

Пациенты с дыхательной недостаточностью поступают каждый час. Медики Днепровской больницы № 16 работают круглосуточно.

"Как правило, в результате обследования мы обнаруживаем, что это пациенты с коронавирусной инфекцией. Как правило, поражение – 75-95% легочной ткани", – говорит заведующий отделением анестезиологии и интенсивной терапии Александр Назаренко.

Только за последний месяц больных с подозрением на COVID-19 поступило вдвое больше, чем количество коек в палатах. А возраст группы риска молодеет, говорят врачи.

"В последнее время к нам все чаще попадают люди и в 42 года, в 47 лет. Я так понимаю, что вирус теперь не пренебрегает возрастом", – говорит анестезиолог Валерия Шамаева.

Видео: Сегодня

О нехватке кадров – и говорить нечего. За один день в медучреждении может быть до 40 новых тяжелых пациентов.

"Три или четыре врача, которые работают в день на 180-160 человек. Это получается где-то 45 человек на одного врача. А в ночное время вообще проблема, потому что – один врач", – отмечает генеральный директор Днепровской городской больницы № 16 Олег Хасилев.

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И это выше нормы, когда один медик должен помочь 20 пациентам. Нагрузки увеличены порой в десять раз. Поэтому без современного оборудования, которое поможет врачам спасать людей, не обойтись.

"Сколько бы не финансировалось и как бы не финансировалось, но, когда высококачественная аппаратура, это всегда принимается", – говорит Олег Хасилев.

Именно высококлассную технику передает государственным медучреждениям Фонд Рината Ахметова. Новый аппарат ИВЛ получила больница № 16. В оборудовании есть инновационные режимы. Например, только в этом году появилась функция работы с младенцами. Аппарат полностью исключает влияние человеческого фактора.

"Можно медперсоналу младшему по двум параметрам – пол и рост, активировать режим вентиляции", – объясняет сервисный инженер Александр Алистренко.

"Борьба с COVID-19 в Украине" реализуется по программе Фонда "Ринат Ахметов – Спасение жизней". Медикам из 12 регионов Украины уже передали 160 аппаратов искусственной вентиляции легких. В целом Фонд, по личному решению учредителя, закупил 204 аппараты ИВЛ.

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"По всей стране идут вспышки. Усиление коронавируса. Днепр – в оранжевой зоне. Поэтому помощь обществу – это наша социальная ответственность", – говорит директор ДТЭК Приднепровской ТЕС1 Анатолий Боричевский.

35 аппаратов уже спасают жизни пациентов с тяжелыми осложнениями в опорных больницах Днепропетровской области.

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Ранее Сайт "Сегодня" рассказывал о том, что современные аппараты ИВЛ от Фонда Рината Ахметова получили медики Приморска Запорожской области.

Также мы сообщали, что Фонд Рината Ахметова, согласно опросам социологов, – самая известная благотворительная организация в Украине.

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