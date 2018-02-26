В Днепропетровской области линчевали мужчину: появились подробности

В Днепропетровской области жестоко убили мужчину. Об этом сообщает местная полиция.

По данным ведомства, тело погибшего жителя Павлограда обнаружили в лесополосе под селом Знаменовка Новомосковского района.

"Полицейские задержали двух местных жителей возрастом 27 и 30 лет, которые до смерти избили мужчину. По их словам, накануне он пытался завладеть элитным автомобилем одного из них. Мужчины силой поместили избитого, едва живого человека в багажник авто и вывезли в лесополосу", – рассказали правоохранители.

Задержанным предъявлено подозрение в совершении преступления и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. С целью установления всех обстоятельств происшествия по делу назначен ряд экспертиз. Следствие продолжается.

Напомним, в Днепропетровской области в пункте приема металла разыгралась кровавая драма. 28-летняя женщина кухонным ножом убила старушку.

Ранее мы писали о том, что под Киевом на 10 лет осужден рецидивист, гражданин РФ. Мужчина в состоянии алкогольного опьянения во время ссоры со своей девушкой выстрелил ей в голову, от чего она скончалась.

Также сообщалось, что бразильянка сняла на видео собственное убийство.