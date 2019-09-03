В Днепропетровской области мать посадила на цепь сына с инвалидностью

Посадить сына на цепь мать решила для того, чтобы получать его пенсию

Мать посадила на цепь сына-инвалида / Фото: Нацполиция

В Солонянском районе Днепропетровской области мать держала на цепи собственного сына-инвалида. Сделано это было для того, чтобы вместо него получать пенсию.

Как сообщили в пресс-службе областного управления Национальной полиции, информацию об инциденте копам передали соседи горе-матери.

Прибывшие на место полицейские установили, что к ноге 36-летнего мужчины пристегнута цепь.

"Мужчину освободили и доставили в больницу. Следователями Солонянского отделения полиции решается вопрос об открытии уголовного производства по статье "незаконное лишение свободы", - отметили в полиции.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Сейчас устанавливаются все обстоятельства инцидента.

Недавно подобный инцидент произошел в Днепре – женщине держала восьмилетнего ребенка на цепи. Позже суд избрал для 56-летней матери четырех детей, которые находятся в центре социально-психологической реабилитации, меру пресечения в виде домашнего ареста с 21:00 до 6:00.

Напомним, харьковские копы забрали ребенка у родителей, которые над ним издевались. Полиция открыла уголовное производство за нанесение ребенку телесных повреждений.

Ранее мы писали, что делать, когда соседи издеваются над своими родственниками. Заявлять о насилии над детьми следует не медля во все службы.

Как сообщалось, только 10% пострадавших от домашнего насилия обращаются в полицию.

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