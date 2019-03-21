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В Днепропетровской области медик продавала наркотики, предназначенные для лечения

Сегодня, 15:31

Наркотический препарат используется для лечения больных с зависимостью

Фото: полиция
Фото: полиция.
В Днепропетровской области медик продавала наркотики, предназначенные для лечения //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/391/250/5c93912509fcd.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/391/250/5c93912509fcd.jpg Днепр Наркотический препарат используется для лечения больных с зависимостью

В одном из медицинских учреждений Кривого Рога незаконно продавали метадон. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ Нацполиции в Днепропетровской области.

В больнице, где получали медпомощь больные с опийной зависимостью, была выдача метадона. Этот наркотический препарат используется в заместительной терапевтической программе для лечения больных с зависимостью. Оборот этого препарата в Украине ограничен.

19 марта в рамках открытого по ст. 307 уголовного производства провели закупку метадона. В результате, задержали ранее судимую 44-летнюю женщину, которая была участницей заместительной терапии.

Во время обыска по ее месту жительства правоохранители изъяли таблетки с метадоном, димедролом и деньги, полученные от продаж наркосредств.

Фото: полиция

Сейчас женщина задержана в порядке ст. 208 УПК. Изъятые вещества отправили на исследование.

"После проведения экспертиз примут решение об открытии уголовного производства по ст. 320 Уголовного кодекса Украины (нарушение установленных правил оборота наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров) в отношении медработников больницы, которые "помогали" сбывать наркотические препараты за пределы кабинета заместительной терапии", – говорится в сообщении.

Напомним, в Запорожье разоблачили наркогруппировку. В ходе обысков были изъяты наркотики на полтора миллиона гривен.

Также сообщалось, что в Одессе полицейские задержали мужчину, который распространял наркотики путем закладок

Напомним, в Днепре наркодилер напал на копов. Во время поверхностной проверки инспекторы обнаружили несколько зип-пакетов с веществом, похожим на наркотическое.

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Тег наркотики, таблетки, метадон

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