Массовая драка школьников произошла в Днепропетровской области: есть пострадавшие

В Каменском Днепропетровской области произошла драка между подростками. Об этом сообщили в пресс-службе Каменском отделения полиции.

Инцидент произошел 22 сентября около 15:00 в Центральном городском парке. В соцсетях активно распространяют информацию о том, что в драке учавствовало около 20 человек. Однако в полиции эту информацию не подтверждают. Изначально конфликт разгорелся во время игры в футбол, вовлечены в который были около десяти человек.

"Во время игры между подростками произошел конфликт – то ли кто-то кого-то ударил, то ли неправильно ударил по мячу. В ответ на это один из подростков выругался. Они доиграли игру, после чего тот подросток, в отношении которого выругались, обиделся и позвонил своим знакомым друзьям. Они пришли разбираться. Словесная перепалка переросла в драку. Когда полиция приехала на место, все разбежались. Остались только трое пострадавших. Их доставили в отдел полиции и вызвали родителей", – рассказала "Сегодня" пресс-секретарь Каменского отделения полиции Елена Тимченко.

Пострадавшего в результате драки 14-летнего парня родители отвезли в больницу в Днепр. С диагнозом "закрытая черепно-мозговая травма" он проходит лечение в стационаре отделения нейрохирургии. Второй 15-летний школьник отправлен на амбулаторное лечение. Третий участник конфликта серьезных увечий не получил. На данный момент правоохранители открыли уголовное производство по ст. 125 УК Украины ("Умышленное легкое телесное повреждение").

Событие стало активно обсуждаться в соцсетях. Местные жители опасаются, что в городе начали формироваться подростковые банды, которые и являются зачинщиками возникающих конфликтных ситуаций.

"Информация, которая распространяется в соцсетях, о том, что среди подростков появляются группировки, происходят разборки, – она не соответствует действительности. Между ними происходят банальные драки, выяснения отношений", – подчеркнули в Каменском отделении полиции.

Напомним, ранее в Каменском подростки жестоко избили 17-летнего школьника. Инцидент произошел на глазах у двух десятков свидетелей.

Не так давно в Днепре на Набережной произошла массовая драка – участвовали в ней порядка 20 человек. Некоторые из них от полученных травм теряли сознание.