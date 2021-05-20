В Днепропетровской области молния попала в двух женщин. Что с пострадавшими

Непогода бушевала по всей Украине – в Днепропетровской области гроза застала врасплох двух односельчанок – в каком состоянии женщины после удара молнии

Непогода несколько дней бушует в Украине / Фото: Depositphotos

В Сергеевке Днепропетровской области молния в поле попала в двух женщин – обе выжили. Одна пострадавшая сейчас в реанимации с тяжелыми ожогами, на ней поплавилась одежда.

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Об этом говорится в сюжете "Сегодня".

Видео: Сегодня

Пострадавшие шли забирать коров с пастбища, когда их накрыла гроза. Они успели пройти метров сто. Одна из пострадавших, оправившись от удара, пыталась добраться до соседского дома, чтобы попросить о помощи. Соседи сразу стали звонить в скорую.

Вторую пострадавшую нашли в поле в разорванной одежде, с ног до головы – ожоги. Женщина едва дышала и не понимала, что произошло. Сейчас она уже в сознании, однако ее состояние тяжелое.

Ранее мы сообщали, что в Ровенской области молния попала в ребенка и мужчину.

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Также напомним, на Донбассе молния поразила парня и девушку.