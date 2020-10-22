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В Днепропетровской области мужчина из мести поджег два дома

22 октября, 12:30

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Поджигатель время от времени конфликтовал с пострадавшими

В Днепропетровской области правоохранители задержали мужчину, который из-за обид поджег дома своих знакомых.

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Как рассказали в пресс-службе ГУНП, между поджигателем и двумя пострадавшими время от времени возникали ссоры. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, 34-летний житель Криничанского района вспомнил про обиды и отправился к своим знакомым в другое село.

"Приехав в дом одного из мужчин, он вырвал замок с входной двери и проник в дом 67-летнего владельца и поджег его изнутри. После чего поехал к месту проживания другого мужчины, где повредив окно проник внутрь дома 42-летнего владельца. Из дома подозреваемый похитил строительный инструмент, затем поджег дом и хозяйственное здание", — говорится в сообщении.

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Задержанному сообщили о подозрении по трем статьям: "нарушение неприкосновенности жилища", "умышленное уничтожение или повреждение имущества" и "кража". Решается вопрос об избрании меры пресечения.

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Ранее мы сообщали, что в Одесской области мужчина сжег дом из-за "непослушной" дочери.

Также напомним, в Киеве полиция задержала поджигателя дома на Воздвиженке.

Момент поджога дома на Воздвиженке

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дом полиция поджигатель месть пожар Днепропетровская область
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