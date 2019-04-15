Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,71
30,24
УКР
Главная Больше  Новости в регионах Больше  Новости Днепра

В Днепропетровской области мужчина разбил 25 автомобилей

Сегодня, 11:59

27-летнего дебошира уже задержали полицейские

Фото: ГУНП в Днепропетровской области
Фото: ГУНП в Днепропетровской области.

В Терновке полицейские разоблачили и задержали мужчину, который повредил 25 автомобилей. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Днепропетровской области.

Инцидент произошел 13 апреля. Мужчина повредил автомобили, припаркованные на придомовой территории многоэтажек. 25 пострадавших описали одного и того же преступника.

На данный момент личность мужчины установили: им оказался 27-летний местный житель. Ранее его не привлекали к уголовной ответственности, но в последнее время соседи жаловались на его агрессивное поведение. Также у мужчины изъляи молоток и деревянную палку. Своей вины дебошир не признал, а объяснить мотивы преступления не смог.

"По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство)", – рассказали в полиции и отметили, что мужчине грозит ограничение свободы на срок до 5 лет.

Ране мы писали о том, что в Днепре снова зафиксировали случаи крушения автомобилей – автовладельцы жаловались, что кто-то выбивает стекла в их машинах. Последняя серия таких случаев произошла в прошлом году: тогда заявления в полицию написали несколько десятков водителей. Злоумышленника задержали, но впоследствии отпустили.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram

Тег крушение, мужчина, дебошир, автомобили, Днепропетровская область

Вы сейчас просматриваете новость " В Днепропетровской области мужчина разбил 25 автомобилей". Другие Новости Днепра смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Масштабное ДТП в Днепре: грузовик на скорости снес 11 автомобилей

10 апреля, 11:05

В результате аварии пострадала пожилая женщина

В Днепре объявили войну автохамам: как нововведение повлияло на автомобилистов

22 марта, 06:20

Больше всего нарушителей инспекторы находят в центре города

В Днепропетровской области задержали банду угонщиков элитных авто

1 марта, 13:15

Мужчинам грозит от 7 до 12 лет лишения свободы

В Днепре неизвестный крушит стекла автомобилей

21 февраля, 14:56

В дебоширстве водители подозревают пенсионера-дебошира

Украинцев хотят ограничить в праве пользоваться телефонами

В Украине готовят "Кровную месть"

Генерал озвучил сценарий масштабного вторжения России

"Никогда не были освободителями": советских солдат лишили званий

Евгения Власова: судьба, которая сделала ее сильнее и мудрее

Как придать ванной дорогой вид без ремонта: 8 действенных приемов

Как бег воздействует на раковую опухоль: ученые вынесли вердикт

Гостюхин признался в двойном гражданстве

Ученые назвали эффективный способ для мужчин сбросить вес

Государство обманывает пенсионеров: эксперт раскрыла детали
Загрузка...

Земельный вопрос: когда украинцы смогут продавать участки и почему опасаются иностранцев

Вчера, 07:55

В Украине более 40 млн га сельскохозяйственных земель, ограничения на покупку хотят ввести от 20 га

Ломаченко отправил Кроллу в тяжелый нокаут после cтранного решения судьи

13 апреля, 07:58

В третьем раунде судья мог останавливать избиение, а в четвертом соперник украинского чемпиона оказался в тяжелом нокауте

Украину накроют дожди с грозами, и похолодает: прогноз погоды на неделю

13 апреля, 07:55

Синоптики рассказали, когда уйдет непогода и снова на всей территории страны будет солнце

Монетизация субсидий привела к росту долгов за "коммуналку"

13 апреля, 07:00

Люди стали хуже оплачивать счета. Эксперты: не все разобрались

Комаровский рассказал, как защитить себя от рака

5 неочевидных признаков, что женщина начинает стареть

Стало известно, как персонал дворца называет Меган Маркл