В Днепропетровской области мужчина разбил 25 автомобилей

27-летнего дебошира уже задержали полицейские

Фото: ГУНП в Днепропетровской области.

В Терновке полицейские разоблачили и задержали мужчину, который повредил 25 автомобилей. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Днепропетровской области.

Инцидент произошел 13 апреля. Мужчина повредил автомобили, припаркованные на придомовой территории многоэтажек. 25 пострадавших описали одного и того же преступника.

На данный момент личность мужчины установили: им оказался 27-летний местный житель. Ранее его не привлекали к уголовной ответственности, но в последнее время соседи жаловались на его агрессивное поведение. Также у мужчины изъляи молоток и деревянную палку. Своей вины дебошир не признал, а объяснить мотивы преступления не смог.

"По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство)", – рассказали в полиции и отметили, что мужчине грозит ограничение свободы на срок до 5 лет.

Ране мы писали о том, что в Днепре снова зафиксировали случаи крушения автомобилей – автовладельцы жаловались, что кто-то выбивает стекла в их машинах. Последняя серия таких случаев произошла в прошлом году: тогда заявления в полицию написали несколько десятков водителей. Злоумышленника задержали, но впоследствии отпустили.

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