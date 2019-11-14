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В Днепропетровской области мужчина с ножом ограбил аптеку

14 ноября, 14:58

Грабителя задержали, теперь ему грозит тюремный срок

В Никополе ранее судимый мужчина с ножом ограбил аптеку. Преступника задержали спустя пару часов, сообщили в пресс-службе полиции в Днепропетровской области.

Инцидент произошел около 19:00 13 ноября. Грабитель был в маске и начал угрожать фармацевту ножом. Мужчина разбил стеклянную витрину и забрал из кассы 2 тысячи гривен. Однако далеко мужчине убежать не удалось. На место сразу же выехал кинолог со служебной собакой Ричем. Пес взял след от аптеки и спустя несколько часов после ограбления в районе автовокзала преступника задержали.

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Грабитель оказался 40-летним местным жителем. Ранее он уже был судим. Мужчина признал свою вину, теперь ему грозит от 7 до 15 лет тюрьмы.

Отметим, что ограбления в Украине случаются каждый день, хотя полиция регулярно ловит преступников. Так ранее новости "Сегодня" сообщали о том, что как в Киевской области задержали банду дерзких грабителей.Один из воров изо всех сил ударил женщину кулаком в лицо и забрызгал глаза слезоточивым газом, чтобы попасть в ее дом.

Кроме того, дерзкое ограбление произошло в Луцке – вор вынес из спортлото 17 тысяч гривен.

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ограбление Никополь задержание полиция Днепропетровская область

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