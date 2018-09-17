В Днепропетровской области мужчина топором зарубил сожительницу

В селе Синельниковое Днепропетровской области мужчина избил сожительницу палкой, а потом зарубил ее топором. Об этом сообщили в пресс-службе полиции области.

Жуткое убийство произошло сегодня, 17 сентября. Как выяснилось, на территории домовладения между гражданскими супругами возникла ссора, в результате которой мужчина напал на женщину. Сначала он начал бить сожительницу палкой, а потом нанес несколько ударов топором.

Полицейским, прибывшим на место происшествия, чтобы остановить подозреваемого, пришлось применить огнестрельное оружие. Злоумышленник получил ранение в ногу.

"Следственным подразделением внесены сведения в Едрей по ч. 1 ст. 115 ("Умышленное убийство") и ч. 1 ст. 345 ("Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа") Уголовного кодекса Украины", – добавили в полиции.

Не так давно в Житомирской области мужчина зарезал гражданскую жену и покончил жизнь самоубийством.

А в Фастове Киевской области мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, до смерти избил свою 85-летнюю мать.