В Днепропетровской области мужчина топором зарубил сожительницу

Сегодня, 18:35

Чтобы задержать злоумышленника, полицейским пришлось применить оружие

Фото: ГУНП в Днепропетровской области
Фото: ГУНП в Днепропетровской области

В селе Синельниковое Днепропетровской области мужчина избил сожительницу палкой, а потом зарубил ее топором. Об этом сообщили в пресс-службе полиции области.

Жуткое убийство произошло сегодня, 17 сентября. Как выяснилось, на территории домовладения между гражданскими супругами возникла ссора, в результате которой мужчина напал на женщину. Сначала он начал бить сожительницу палкой, а потом нанес несколько ударов топором.

Полицейским, прибывшим на место происшествия, чтобы остановить подозреваемого, пришлось применить огнестрельное оружие. Злоумышленник получил ранение в ногу.

"Следственным подразделением внесены сведения в Едрей по ч. 1 ст. 115 ("Умышленное убийство") и ч. 1 ст. 345 ("Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа") Уголовного кодекса Украины", – добавили в полиции.

Не так давно в Житомирской области мужчина зарезал гражданскую жену и покончил жизнь самоубийством

А в Фастове Киевской области мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, до смерти избил свою 85-летнюю мать.
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