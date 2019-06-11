В Днепропетровской области мужчина умер от укусов пчел
Насекомые напали на мужчину во время перевозки пасеки
В Никополе на мужчину напали пчелы – от множественных укусов он скончался. О этом говорится в Едином реестр судебных решений в Днепропетровской области.
Как выяснилось, пчелы сильно покусали мужчину во время перевозки пасеки. После нападения насекомых пострадавшего в тяжелом состоянии госпитализировали в реанимационное отделение городской больницы №1, но спасти его жизнь врачам не удалось.
На данный момент тело погибшего направили на судебно-медицинскую экспертизу. По факту случившегося были внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 ("Умышленное убийство") УК Украины.
Напомним, ранее в Днепре в результате нападения роя шершней погиб 72-летний мужчина, еще один пострадал.
Кроме того, недавно в Киеве на улице Копыловской детский садик атаковали дикие пчелы. Рой насекомых летал прямо перед входом в заведения, и дети боялись выйти на улицу на прогулку.
Также мы писали, что на проспекте Науки в Киеве вороны напали на женщину и клювами повредили ей голову. На место необычного ЧП выезжали медики, женщину госпитализировали.
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