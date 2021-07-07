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Закрылся в доме с детьми. В Днепропетровской области мужчина порезал ножом двухлетнего мальчика

7 июля 2021 15:11

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Таким образом мужчина хотел отомстить своей сожительнице. Ребенка срочно госпитализировали в больницу

Пострадавший мальчик сейчас в больнице. Фото: коллаж "Сегодня"

Пострадавший мальчик сейчас в больнице. Фото: коллаж "Сегодня"

В Днепропетровской области вблизи Кривого Рога 28-летний мужчина закрылся в доме с двумя детьми своей сожительницы, 2 и 7 лет, и угрожал расправой.

Как рассказали в пресс-службе ГУНП, в результате действий злоумышленника пострадал двухлетний мальчик. Его в тяжелом состоянии с ножевыми ранениями шеи и спины доставили в больницу.

Сейчас на месте происшествия работают правоохранители, подозреваемый скрылся с места преступления.

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"Принимаются оперативные меры для установления места нахождения и задержания нападающего. Решается вопрос о правовой квалификации преступления", – добавили в полиции.

По информации ТСН, таким образом мужчина хотел отомстить матери двоих детей, его бывшей сожительнице.

Ранее мы сообщали, что в Одесской области шестилетнего ребенка госпитализировали с огнестрельным ранением.

Также напомним, ребенка ранили из автомата возле полигона в Днепропетровской области.

О чем еще говорят в Украине и мире, смотрите в видеосюжете:

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