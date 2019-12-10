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В Днепропетровской области мужчину осудили за убийство курицы

10 декабря, 10:35

Мужчина расправился с птицей на глазах у ребенка

Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

В Днепропетровской области Новомосковский горрайонный суд приговорил мужчину к пяти годам лишения свободы за убийство курицы. Об этом говорится в приговоре суда.

Инцидент произошел в городе Перещепино на глазах у ребенка. Видео убийства опубликовали в социальной сети. Сначала мужчина схватил курицу в руку и начал бить стеклянной бутылкой. После этого он швырнул ее на землю, ударил ногой, и начал ее мучить. Живодер еще трижды ударил птицу о землю, в результате чего она умерла.

Отметим, что живодера приговорили к пяти лет заключения, но освободили от отбывания наказания с испытательным сроком в один год.

Ранее мы писали о том, что во Львовской области для выброшенной из окна многоэтажки кошки нашли новую семью. Подростки выбросили животное с девятого этажа и сняли это на видео.

А в Черниговской области семья променяла город на село ради спасения животных.

Кроме того, не так давно постоянный участник акций в защиту животных Виталий Дейнега рассказал в комментарии сайту "Сегодня", почему важно защищать животных.

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суд убийство курица мужчина Днепропетровская область

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