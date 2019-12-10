В Днепропетровской области мужчину осудили за убийство курицы

Мужчина расправился с птицей на глазах у ребенка

Фото: pixabay.com

В Днепропетровской области Новомосковский горрайонный суд приговорил мужчину к пяти годам лишения свободы за убийство курицы. Об этом говорится в приговоре суда.

Инцидент произошел в городе Перещепино на глазах у ребенка. Видео убийства опубликовали в социальной сети. Сначала мужчина схватил курицу в руку и начал бить стеклянной бутылкой. После этого он швырнул ее на землю, ударил ногой, и начал ее мучить. Живодер еще трижды ударил птицу о землю, в результате чего она умерла.

Отметим, что живодера приговорили к пяти лет заключения, но освободили от отбывания наказания с испытательным сроком в один год.

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