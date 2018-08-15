В Днепропетровской области на ходу загорелся грузовик

На 152-м километре трассы Днепр – Николаев во время движения загорелся грузовой автомобиль. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины.

"Как выяснилось, пожар возник в отсеке двигателя в автомобиле марки MAN с прицепом при движении. Автомобиль был нагружен жмыхом", – говорится в сообщении.

Инцидент произошел 14 августа около 16:15. В 16:45 спасателям удалось локализовать пожар, а в 17:15 – ликвидировать. Огонь уничтожил моторный отсек и кабину автомобиля, частично повредив груз – жмых сои на площади 3 кв. метров. Общая площадь пожара составила ориентировочно 12 квадратных метров.

"Водитель и пассажир грузового автомобиля в результате пожара не пострадали", – отметили в ГСЧС.

Не так давно в Днепре на ходу загорелся Nissan, в салоне которого находилось двое детей. К счастью, и водитель, и пассажиры вовремя среагировали на дым, который валил из-под капота, и быстро выбежали из машины.

Кроме того, в Чернигове на улице Первого Мая во время движения загорелся маршрутный автобус, в салоне которого находились около 20 пассажиров.