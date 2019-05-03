В Днепропетровской области на конезаводе голодают породистые скакуны

Животные похудели так, что едва держатся на ногах





Всего на этом конезаводе от голода страдают 240 чистокровных породистых скакунов. Хуже всех выглядят кобылы, которые недавно родили. Зерно скакунам дают крайне редко – его привозят волонтеры и местные фермеры. Если с осени еще как-то выкручивались, говорят работники конезавода, то в апреле корма закончились.

Отметим, что на Днепропетровском конном заводе выращивают племенных скакунов чистокровной и украинской верховых пород. Восемь лет назад конезавод стал филиалом государственного предприятия "Коневодство Украины". С тех пор и начались перебои с поставками. Поля, которые ранее засевали зерновыми для животных, отдали в аренду инвесторам при условии, что те часть урожая должны отдавать конезаводу.

"Осенью они засеяли 2,5 тысячи гектаров озимыми культурами. И сейчас засевают все подсолнечником. И ни одного гектара на засеяно овсом. Это основная культура для лошадей. Кони их не интересуют!", – рассказала "Сегодня" сельский председатель Вишневого Галина Новак.

После того, как работники завода обнародовали информацию об ужасном состоянии лошадей, зерно таки заказали. Впрочем, новой партии, говорит местный зоотехник, хватит животным максимум на месяц.

Напомним, в селе Голдовичи Львовской области мужчина бросил троих своих лошадей в поле. Сначала животных подкармливали местные жители, а после – обратились к зоозащитникам.

Ранее мы писали о том, как в Черниговской области семья променяла город на село ради спасения животных.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " В Днепропетровской области на конезаводе голодают породистые скакуны". Другие Новости Днепра смотрите в блоке "Последние новости"