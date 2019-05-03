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В Днепропетровской области на конезаводе голодают породистые скакуны

3 мая, 11:31

Животные похудели так, что едва держатся на ногах


В поселке Вишневое в Днепропетровской области па предприятии, где годами разводят лошадей, закончился овес. Теперь породистые скакуны голодают, ведь их уже месяц кормят только соломой и камышом. Животные похудели так, что едва держатся на ногах. Есть ли у лошадей шанс выжить – узнавали журналисты "Сегодня".

Всего на этом конезаводе от голода страдают 240 чистокровных породистых скакунов. Хуже всех выглядят кобылы, которые недавно родили. Зерно скакунам дают крайне редко – его привозят волонтеры и местные фермеры. Если с осени еще как-то выкручивались, говорят работники конезавода, то в апреле корма закончились.

Отметим, что на Днепропетровском конном заводе выращивают племенных скакунов чистокровной и украинской верховых пород. Восемь лет назад конезавод стал филиалом государственного предприятия "Коневодство Украины". С тех пор и начались перебои с поставками. Поля, которые ранее засевали зерновыми для животных, отдали в аренду инвесторам при условии, что те часть урожая должны отдавать конезаводу.

"Осенью они засеяли 2,5 тысячи гектаров озимыми культурами. И сейчас засевают все подсолнечником. И ни одного гектара на засеяно овсом. Это основная культура для лошадей. Кони их не интересуют!", – рассказала "Сегодня" сельский председатель Вишневого Галина Новак.

После того, как работники завода обнародовали информацию об ужасном состоянии лошадей, зерно таки заказали. Впрочем, новой партии, говорит местный зоотехник, хватит животным максимум на месяц.

Напомним, в селе Голдовичи Львовской области мужчина бросил троих своих лошадей в поле. Сначала животных подкармливали местные жители, а после – обратились к зоозащитникам. 

Ранее мы писали о том, как в Черниговской области семья променяла город на село ради спасения животных

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Тег животные, голод, лошади, Днепропетровская область

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