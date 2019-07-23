В Днепропетровской области на остановке сгорела маршрутка

В результате возгорания пострадал владелец автобуса

В Марганце вспыхнул пожар в маршрутке. Фото: ГСЧС

В городе Марганце Днепропетровской области 23 июля вспыхнул пожар в маршрутном такси. В результате происшествия пострадал один человек.

Как рассказали в пресс-службе областного управления ГСЧС, инцидент произошел около 12:45 на улице Единства. Прибыв на место происшествия, спасатели установили, что пожар вспыхнул внутри автобуса во время остановки.

В результате возгорания был уничтожен салон и кузов автобуса. Ликвидировать огонь спасателям удалось в 13:20.

"Во время возгорания был травмирован владелец автобуса 1961 года рождения. С предварительным диагнозом "ожоги верхних конечностей первой степени", от госпитализации отказался", — сообщили в пресс-службе ГСЧС.

Причину возникновения огня будут устанавливать полицейские.

Напомним, ранее в селе Камплица Змиевского района женщина попыталась потушить пожар самостоятельно и получила сильные ожоги.

Также в прошлом месяце в Буче под Киевом произошел мощный пожар в металлическом ангаре. Пожар произошел в ангаре и быстро начал распространяться на всю его территорию площадью 1600 "квадратов". Предварительно установлено, что загорелся склад с одеждой, бывшей в употреблении. В тушении были задействованы 30 пожарных и 9 единиц техники. Тушение осложнялось тем, что пожарным приходилось разгребать горы тлеющего секонд-хенда, чтобы хорошо залить его водой. Бойцы фактически вручную переворачивали большие тюки с одеждой. Причину возгорания и сумму нанесенного ущерба будут устанавливать сотрудники полиции.

Как сообщалось ранее, в Украине ежедневно горят 70 домов, 13 машин и погибают пять человек.

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