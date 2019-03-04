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В Днепропетровской области на пожаре погиб ребенок, еще двух удалось спасти

Сегодня, 14:36

Огонь разгорелся в жилом доме, причина пожара устанавливается

Фото: ГУНП в Днепропетровской области
Фото: ГУНП в Днепропетровской области.
В Днепропетровской области на пожаре погиб ребенок, еще двух удалось спасти //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/d1f/bdb/5c7d1fbdb2be4.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/d1f/bdb/5c7d1fbdb2be4.jpg Днепр Огонь разгорелся в жилом доме, причина пожара устанавливается

В Каменском вспыхнул пожар в жилом доме, в результате которого погиб маленький ребенок. Еще двоих детей удалось спасти, сообщили в пресс-службе ГСЧС Днепропетровской области.

Информация о случившемся поступила на горячую линию спасателей 4 марта в 11:12 – на улице Широкой горел одноэтажный дом. До того, как на место прибыли спасатели, из огня соседи вытащили двух детей. Общая площадь пожара составила 35 "квадратов".

"Во время ликвидации пожара спасатели вынесли на руках девочку 2016 года рождения и передали ее сотрудникам скорой медицинской помощи. Медиками пострадавшую госпитализировали в реанимационное отделение Городской больницы №7 города Каменское. В 12:50 в больнице констатировали смерть ребенка", – рассказали в пресс-службе ГСЧС области.

Причину возгорания будут устанавливать правоохранители.

Напомним, ранее в Никополе в дачном двухэтажном доме вспыхнул пожар, из-за которого пострадал мужчина. 

Отметим, что с начала 2019 года на пожарах в Украине погибло 453 человека и 250 пострадали. Спасатели отмечают, что зимой показатель трагических случаев в жилом секторе стабильно растет. Главной причиной пожаров в ГСЧС называют человеческий фактор. В частности, люди продолжают отапливать свои дома, часто пренебрегая правилами пожарной безопасности, курят в помещениях и перегружают электросеть, включая обогреватели и неисправные бытовые приборы. 

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Тег пожар, ребенок, спасатели, ГСЧС, Днепропетровская область, каменское

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