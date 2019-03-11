В Днепропетровской области на пожаре пострадал годовалый ребенок

Малыш получил ожоги лица, но выжил

В Днепропетровской области во время пожара пострадал малолетний ребенок. Фото: ГСЧС

В Днепропетровской области на пожаре пострадал годовалый ребенок Журавель Максим //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/65b/fc4/5c865bfc492ad.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/65b/fc4/5c865bfc492ad.jpg 2019-03-11T15:07:00+02:00 Днепр Малыш получил ожоги лица, но выжил

В Днепропетровской области во время пожара в поселке Григорьевка Васильковского района пострадал годовалый ребенок.

Как сообщили в пресс-службе ГСЧС, огонь вспыхнул в жилом доме – там загорелись личные вещи, а пламя распространилось на 14 квадратных метров.

"В результате пожара пострадал ребенок 2017 года рождения, которого с предварительным диагнозом "ожоги лица" госпитализировали в Васильковскую городскую больницу. Состояние ребенка удовлетворительное. Пожар локализован в 10:41 и ликвидирован в 10:51", – заявили спасатели.

Напомним, ранее в Киевской области в результате пожара в частном жилом доме села Синяк Вышгородского района погибли двое детей – 2018 и 2015 годов рождения. Еще один человек был госпитализирован.

Трагедия произошла вечером 7 марта. Огнем была уничтожена крыша дома, перекрытия и домашние вещи на площади 50 квадратных метров. К борьбе с пожаром привлекались 12 человек личного состава ГСЧС и три единицы техники.

Также мы писали о том, что в Черниговской области во время пожара в частном доме погибли трое детей.

Отметим, что с начала 2019 года на пожарах в Украине погибло 453 человека и 250 пострадали. Спасатели отмечают, что зимой показатель трагических случаев в жилом секторе стабильно растет. Главной причиной пожаров в ГСЧС называют человеческий фактор. В частности, люди продолжают отапливать свои дома, часто пренебрегая правилами пожарной безопасности, курят в помещениях и перегружают электросеть, включая обогреватели и неисправные бытовые приборы.

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АВТОР: Журавель Максим Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.