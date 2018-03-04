В Днепропетровской области на работника производственного цеха обрушилась крыша здания

Металлическая кровля площадью 2,4 тысячи квадратных метров из-за снега обвалилась в неработающем отделении конвертерного цеха "АрселорМиттал Кривой Рог", в котором проводились ремонтные работы. На момент обвала в помещении находился работник. Об этом сообщила Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

"3 марта в 21:14 в Службу спасения "101" города Кривой Рог от диспетчера ОАО "АрселорМитталл Кривой Рог" поступило сообщение, что произошел обвал металлической крыши не работающего отделения конвертерного цеха, в котором проводились ремонтные работы. По сообщению к месту чрезвычайного происшествия были направлены спасательные подразделения ДСНС. На месте спасателями было установлено, что под завалами находился работник в возрасте ориентировочно 25 лет", – отмечено в сообщении.

В настоящее время к поиску исчезнувшего сотрудника привлечены 54 человека и 10 единиц техники от главного управления ГСЧС, Государственного военизированного горноспасательного (аварийно-спасательной) отряда ГСЧС, а также газоспасательной службы предприятия.

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