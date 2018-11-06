В Днепропетровской области на трассе дотла сгорел пассажирский автобус

Сегодня, 18:27

В результате возгорания обошлось без пострадавших

Фото: пресс-служба ГУ ГСЧС в Днепропетровской области
Фото: пресс-служба ГУ ГСЧС в Днепропетровской области

В Петропавловском районе Днепропетровской области произошел масштабный – на трассе полностью сгорел пассажирский автобус. Об этом сообщили в пресс-службе областного управления ГСЧС.

По данным спасателей, инцидент случился около 13:30 на автодороге недалеко от поселка Дмитровка.

"Произошло возгорание в пассажирском автобусе марки Volvo. Во время пожара автобус был без пассажиров. В результате происшествия никто не пострадал. Огонь был локализован в 14:14 и ликвидирован в 15:27", – рассказали в пресс-службе ГСЧС в Днепропетровской области.

Причины возгорания на данный момент устанавливают правоохранители.

Напомним, недавно мы сообщали, что в Днепропетровской области произошел масштабный пожар – огонь вспыхнул на территории частного дома в здании летней кухни. Погибли два человека.

Мы также рассказывали, что в Кривом Роге вспыхнул пожар в квартире на втором этаже двухэтажного дома. В результате возгорания один человек пострадал, еще один погиб.

Ранее мы уже писали о том, что в Украине с начала 2018 года в результате пожаров погибли 1326 человек. Кроме того, травмы различной степени тяжести получили 1113 украинцев. Как отмечают спасатели, причинами пожаров чаще всего оказываются небрежность граждан и пренебрежение элементарными правилами пожарной безопасности в быту.
автобус, пожар, Днепропетровская область

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Автор:

Журавель Максим

Источник:

"Сегодня"

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