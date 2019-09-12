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В Днепропетровской области на взятке погорел полицейский

12 сентября, 10:28

Чиновника уголовного розыска задержали с поличным

Фото: СБУ

Фото: СБУ

В Днепропетровской области сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили на злоупотреблении влиянием и взятках старшего оперуполномоченного отдела уголовного розыска одного из подразделений Главного управления Нацполиции в регионе. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Как выяснилось, майор полиции вымогал от местного жителя 10 тысяч гривен. За эти деньги чиновник обещал мужчине не привлекать его к уголовной ответственности за грабеж. Правоохранители задержали злоумышленника вблизи райотдела полиции во время получения всей суммы взятки.

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"Сейчас решается вопрос об объявлении фигуранту дела о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения. В рамках открытого уголовного производства по ч. 3 ст. 369-2 (злоупотребление влиянием) Уголовного кодекса Украины продолжается досудебное расследование", – рассказали в СБУ.

Ранее мы сообщали о том, что в Украине выросло количество взяток.

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В Международной антикоррупционной организации Transparency International отметили, что Украина поднялась на 10 позиций в рейтинге восприятия коррупции, улучшив свои позиции по итогам 2018 года в сравнении с 2017-м. В то же время в организации не очень довольны тем, как Украина выполнила их рекомендации. 

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