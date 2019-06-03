В Днепропетровской области начался суд по делу Гандзюк (стрим)

На скамье подсудимых – пять человек

Екатерина Гандзюк. Фото: Facebook

В Покровском районном суде Днепропетровской области сегодня началось первое заседание по делу относительно пятерых обвиняемых в нанесении умышленных тяжких телесных повреждений, повлекших смерть активистки и и.о. управляющей делами исполнительного комитета Херсонского городского совета Екатерины Гандзюк.

Как сообщает УНИАН, заседание проходит под председательством судьи Елены Чёрной. Ведется прямая трансляция:

На скамье подсудимых – пять человек: Сергей Торбин, Владимир Васянович, Виктор Горбунов, Вячеслав Вишневский и Никита Грабчук, которые обвиняются в нанесении умышленных тяжких телесных повреждений, повлекших смерть Гандзюк (ст.27, ст.28 и ст.121 Уголовного кодекса Украины).

В заседании принимают участие прокуроры, защитники обвиняемых, отец Екатерины Гандзюк Виктор и его представитель.

Екатерина Гандзюк умерла в киевской больнице 4 ноября 2018 года. За три месяца до этого в Херсоне неизвестный плеснул ей в лицо серной кислотой, женщина получила химические ожоги более 30% тела.

По подозрению в участии или соучастии в покушении на убийство Гандзюк были задержаны шесть человек. В августе из-под стражи освободили одного из подозреваемых.

7 мая 2019 года ГПУ направила в суд обвинительный акт в отношении пяти фигурантов дела об убийстве активистки – Никиты Грабчука, Владимира Васяновича, Вячеслава Вишневского, Сергея Торбина и Виктора Горбунова.

Также по делу об убийстве активистки фигурирует ранее судимый гражданин Алексей Левин, председатель Херсонского облсовета Владислав Мангер и тогдашний помощник народного депутата от "БПП" Николая Паламарчука Игорь Павловский.

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