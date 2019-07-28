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В Днепропетровской области "накрыли" наркокартель

28 июля, 19:49

Кроме наркотических веществ, задержанные хранили дома гранаты, электродетонаторы и патроны

Фото: Pixabay

В Каменском, где полицейские в мае задержали 10 членов организованной наркогруппировки, вновь арестовали местных жителей, которые покупали, хранили и распространяли наркотические вещества.

Так, участники наркокартеля наладили системную продажу каннабиса и психотропных веществ. Во время обысков у них изъяли и направили на экспертизу около 1,5 кг конопли, порядка 200 г психотропов, а также 40 патронов калибра 5,45 мм, электродетонаторы, взрывчатые устройства РГД-5, "Ширас" и запалы к гранатам.

"Днепродзержинской местной прокуратурой утвержден и направлен в суд обвинительный акт в отношении четырех граждан за незаконное приобретение, хранение и сбыт особо опасных наркотических средств и психотропных веществ (ст. 307 УК Украины). Санкцией статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы до 10 лет с конфискацией имущества", — рассказали в пресс-службе облпрокуратуры.

Напомним, что прошлой осенью в доме жителя Каменского правоохранители нашли полкилограмма марихуаны. Мужчине сообщили о подозрении в нарушении уголовной статьи о хранении наркотических веществ. Ему уже избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.

А ранее в этом месяце украинские полицейские перекрыли масштабный канал поставки и продажи наркотиков, который работал на территории всей страны. 


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Тег наркотики, марихуана, наркоторговец, Днепропетровская область, каменское, психотропные препараты

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АВТОР:

Журавель Максим

Источник:

Сегодня

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