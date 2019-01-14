В Днепропетровской области нарушитель сбил копа, оформлявшего ДТП

Сегодня, 20:58

Парень, которого копы остановили за нарушение правил, умудрился сбить полицейского

Иллюстрация. Фото: 1tv.kr.ua
Иллюстрация. Фото: 1tv.kr.ua

В городе Каменском Днепропетровской области в ночь на 14 января водитель, нарушивший правила дорожного движения, сбил патрульного полицейского, сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции.

Инцидент произошел около трех часов ночи, кода копы остановили автомобиль, за рулем которого находился 28-летний водитель. Парень нарушил правила ПДД и в момент, когда на него выписывали административное постановление, он внезапно начал движение автомобиля и сбил полицейского.

"По факту умышленного причинения работнику полиции телесных повреждений при исполнении служебных обязанностей начато досудебное расследование", – отметили в пресс-службе Нацполиции.

Ранее в Патрульной полиции подсчитали, что на протяжении 2018 года количество аварий на дорогах Украины снизилось на 12,7 тысяч. В том числе уменьшилось число погибших и пострадавших в результате ДТП.

Напомним, недавно мы сообщали, что в Кривом Роге полицейские наехали на нетрезвого мужчину. В полиции по факту инцидента начали проверку.

Также стоит напомнить о том, что в Днепре водитель легковушки сбил пешехода и скрылся с места аварии.
ДТП, полицейский, Днепропетровская область, каменское

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Автор:

Журавель Максим

Источник:

"Сегодня"

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