В Днепропетровской области нарушитель сбил копа, оформлявшего ДТП

В городе Каменском Днепропетровской области в ночь на 14 января водитель, нарушивший правила дорожного движения, сбил патрульного полицейского, сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции.

Инцидент произошел около трех часов ночи, кода копы остановили автомобиль, за рулем которого находился 28-летний водитель. Парень нарушил правила ПДД и в момент, когда на него выписывали административное постановление, он внезапно начал движение автомобиля и сбил полицейского.

"По факту умышленного причинения работнику полиции телесных повреждений при исполнении служебных обязанностей начато досудебное расследование", – отметили в пресс-службе Нацполиции.

Ранее в Патрульной полиции подсчитали, что на протяжении 2018 года количество аварий на дорогах Украины снизилось на 12,7 тысяч. В том числе уменьшилось число погибших и пострадавших в результате ДТП.

Напомним, недавно мы сообщали, что в Кривом Роге полицейские наехали на нетрезвого мужчину. В полиции по факту инцидента начали проверку.

Также стоит напомнить о том, что в Днепре водитель легковушки сбил пешехода и скрылся с места аварии.