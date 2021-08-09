В Днепропетровской области нашли загадочный крест (фото)

Необычную находку обнаружили в городе Марганец. О ней когда-то писал известный историк Дмитрий Яворницкий

На кресте видны дыры, будто по нему стреляли из оружия. Фото: Марганец Туристический/Facebook

В городе Марганец Днепропетровской области в районе поселка Марьевка (у коренного русла балки Отченашевской) обнаружили каменный крест, который похож по описанию на тот, о котором писал Дмитрий Иванович Яворницкий – известный историк, ученый и краевед.

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Об этом рассказали в группе "Марганец Туристический" на Facebook.

"Впервые об этом крестt мне рассказал местный житель поселка Марьевка – Александр Любера. Через некоторое время мы вместе с участниками общества "Марганец Туристический" отправились в экспедицию на кладбище. Старинный крест было найти нелегко, но нам это удалось! Крест лежал под высокой травой. Мы его подняли и почистили от земли", – говорится в сообщении.

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На кресте видны дыры, будто по нему стреляли из оружия, как и писал историк. Надпись исследовать не удалось, она затерта.

Надпись на кресте полностью не сохранилась. Фото: Марганец Туристический/Facebook В тренде Под Запорожьем ливень затопил курортную Кирилловку – вода попала в дома (фото)

Что написано о кресте в книге "Украинская Атлантида"

"Дмитрий Яворницкий, осматривая окрестности Марьевки в 80-х годах 19-го века, нашел в балке Отченашевской песчаниковый надгробный крест, на котором нанесена надпись: "Мир – раб божий казак... Павел Ориська... месяца ноября года...". Всю надпись прочитать нельзя было из-за того, что он был сильно поврежден пулями (кто-то стрелял по кресту как по мишени)".

Также у этого креста обнаружен еще один обломок от второго креста, тоже старинного.

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