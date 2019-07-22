В Днепропетровской области ночью сгорело 125 тонн урожая

Огнем было уничтожено пять тысяч тюков соломы

Фото: pexels.com

В Петропавловском районе Днепропетровской области в ночь на 22 июля вспыхнул масштабный пожар — на площади в 300 квадратных метров загорелась солома.

Как рассказали в пресс-службе областного управления ГСЧС, инцидент произошел около четырех часов утра в поселке Булаховка. Прибыв на место возгорания, спасатели установили, что на поле горят тюки соломы.

В общей сложности, за полтора часа огнем были уничтожены порядка пяти тысяч тюков. Отметим, что общий вес каждого составлял 25 килограммов.

"Пожар локализован в 4:36 и ликвидирован в 05:30. Огнем уничтожен урожай 2018 и 2019 годов. Общая масса уничтоженной соломы составила около 125 тонн", – сообщили в пресс-службе ГСЧС в Днепропетровской области.

Причины возникновения огня будут устанавливать правоохранители.

Напомним, ранее в городе Буча, под Киевом, произошел масштабный пожар на складе секонд-хенда. Последний раз такой сильный пожар в этом городе бушевал в 2015 году, когда в Буче горела емкость с уайт-спиритом. Тогда сгорело три стареньких авто, которые стояли под стенкой у гаража.

Кроме того, мы писали о пожаре на территории новостройки в центре Киева.

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