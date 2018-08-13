В Днепропетровской области обнаружили арсенал оружия и взрывчатки

Сегодня, 11:15

Опасный тайник нашел местный житель, который искал металлолом в лесополосе


Фото: ГУНП в Днепропетровской области

Фото: ГУНП в Днепропетровской области

Фото: ГУНП в Днепропетровской области

Фото: ГУНП в Днепропетровской области

Вблизи села Зайцево в Днепропетровской области правоохранители обнаружили тайник с оружием, боеприпасами и взрывчаткой. Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

"Более 8 кг взрывчатки, 60 гранат РГД-5, Ф-1 и РГН с запалами, два реактивных противотанковых гранатомета, 6 выстрелов к ним, 12 дымовых шашек и 16 ящиков с патронами к разному оружию обнаружили правоохранители 11 августа вблизи села Зайцево Синельниковского района", – говорится в сообщении.

Тайник с оружием случайно нашел местный житель, который собирал металлолом в лесополосе. Сейчас полицейские устанавливают происхождение оружия и людей, причастных к оборудованию тайника. Все боеприпасы изъяты и направлены на экспертизу.

"По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.1 ст.263 УК Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами)", – отметили в полиции.

Недавно на въезде в Лисичанск Луганской области правоохранители нашли тайник с поврежденными боеприпасами боевиков.

А в Харьковской области тайник с оружием нашел 39-летний житель села Кисловка во время прогулки в лесополосе.
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