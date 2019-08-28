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В Днепропетровской области обнаружили большую наркоплантацию: появились фото и видео

28 августа, 12:51

Конопля росла прямо на берегу возле водоема

В Днепропетровской области полицейские обнаружили большую плантацию конопли. Об этом сообщили в пресс-службе полиции региона.

Более 3700 растений росли на берегу возле водоема вблизи поселка Лозоватка Криничанского района. Коноплю уже вырвали, а ее образцы отправили на экспертизу.

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"По данному факту проводится досудебное расследование в рамках уголовного производства, открытого по ч. 2 ст. 310 Уголовного кодекса Украины (посев или выращивание снотворного мака или конопли)", - рассказали в полиции и отметили, что владельца территории и причастных к преступлению людей устанавливают.

Отметим, что эта плантация — далеко не первая, которую разоблачили за последнее время. Несколько дней тому назад теплицы с коноплей полицейские обнаружили в Измаильском районе Одесской области.

Кроме того, ранее мы сообщали, что более 9 тысяч кустов конопли изъяли с поля в селе Костичаны Новоселицкого района, что на Буковине. Нелегальные посевы наркосодержащих растений обнаружили на территории земельных паев, которые арендует частное предприятие. 

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