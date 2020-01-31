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В Днепропетровской области объявили эпидемию гриппа

31 января, 19:45

За последнюю неделю января число больных выросло на 44%

/ Фото: Depositphotos

В Днепропетровской области заболеваемость гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) превысила эпидемический порог.

Как сообщили в Днепропетровской областной государственной администрации, на последнюю неделю января, как и прогнозировалось, пришелся пик заболеваемости гриппом и ОРВИ.

"За последнюю неделю количество больных возросло на 44% – к врачам обратились более 26,5 тысячи жителей области, большинство из них – дети. Почти 99 тысяч школьников региона отправили на карантин", - говорится в сообщении.

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В администрации области добавили также, что из-за роста заболеваемости 944 отдельных класса и 191 школу области закрыли на карантин.

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Напомним, ранее мы сообщали о карантине во многих школах по всей Украине. Так, в Запорожской области: в Бердянске все школы и детские сады закрыли до конца января.

При этом с 30 сентября 2019 года, когда в Украине начался эпидемический сезон гриппа и ОРВИ, от осложнений этих болезней умерли 11 человек . За это время переболело 6,2% населения, были госпитализированы 67 113 человек, из них 78,7% – дети в возрасте до 17 лет.

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Источник: Сегодня

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