В Днепропетровской области пенсионер всю ночь насиловал 13-летнюю внучку жены

Мужчина ранее был неоднократно осужден за изнасилование

В Днепропетровской области 65-летний мужчина изнасиловал 13-летнюю внучку своей жены. Об этом в своей странице в Facebook сообщил первый заместитель главы Национальной полиции Вячеслав Аброськин.

Как выяснилось, 28-летняя женщина, перед тем как уехать на круглосуточную работу, оставила своих 13 и 4-летних дочерей у бабушки и неродного дедушки. После того, как мать вернулась с работы, старшая дочь сообщила, что дедушка изнасиловал ее.

Фото: Facebook, Вячеслав Аброськин

Как выяснилось, 65-летний мужчина всю ночь насиловал ребенка естественным и неестественным путем. Кроме того, он фотографировал обнаженную девочку на мобильный телефон. Изнасилование произошло в ночь на 21 июля.

"Вчера этот изверг был задержан работниками полиции, установлено, что ранее он уже неоднократно был осужден за изнасилование", - отметил Аброськин.

Новости "Сегодня" сообщали, что в Днепропетровской области приговорили к 10 годам лишения свободы 15-летнего парня, который в 2018 году убил 13-летнюю подругу. Он не признал вину, однако, по данным прокуратуры, ее полностью доказала сторона обвинения.

В июне в Мариуполе Донецкой области правоохранители задержали злоумышленника, который пытался изнасиловать 11-летнюю девочку и угрожал ножом.

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