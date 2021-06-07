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В Днепропетровской области почти неделю ищут ребенка: ушел на площадку и не вернулся

7 июня, 15:10

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Мальчик ушел играть на улицу и с тех пор его никто не видел – фото и приметы пропавшего

В Днепропетровской области ищут 8-летнего Оглы Ибрагима Андреевича. Мальчик пропал еще неделю назад.

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Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции.

Жительница Покрова рассказала, что ее сын, ученик 2 класса, еще 2 июня в 12:00 пошел гулять на детскую площадку и до сих пор не вернулся.

Однако в полицию она обратилась только вчера, 6 июня.

Оглы Ибрагим Андреевич.
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Оглы Ибрагим Андреевич. / Фото: Нацполиция

Приметы ребенка: рост около 150 см, среднего телосложения, короткие темные волосы и карие глаза.

В тот день он был одет в зеленую футболку, черные спортивные штаны и черные кроссовки.

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Ранее мальчик не исчезал, телефона у ребенка нет.

"Всем, кто владеет какой-либо информацией о местонахождении несовершеннолетнего мальчика, просьба сообщить в полицию по телефонам: 102, (063) 165361, (095) 938 2756", – написали в полиции.

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Напомним, ранее в киевском парке потерялась пятилетняя девочка.

Кроме того, во Львовской области более месяца разыскивают 20-летнюю Иванну Дурду. Девушка выехала из Стрыя во Львов еще 5 апреля и после этого исчезла.

О чем еще говорят украинцы, смотрите в последнем выпуске новостей "Сегодня":

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