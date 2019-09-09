В Днепропетровской области подростки ограбили пенсионерку

Фото: ГУНП в Днепропетровской области

В Новомосковске полицейские задержали подростков, которые ограбили 66-летнюю женщину прямо у дверей подъезда. Об этом сообщили в пресс-службе полиции в Днепропетровской области.

Об ограблении копам сообщила сама пострадавшая. По словам женщины, она в тот день гуляла у себя во дворе, а неподалеку от нее на площадке находились двое парней. Подростки громко разговаривали и нецензурно выражались, и пенсионерка сделала им замечание.

"Когда пенсионерка пошла к двери подъезда и начала доставать ключ, ребята подбежали к двери. Один из подростков держал дверь, а другой сорвал с шеи золотую цепочку, после чего оба скрылись", – рассказали в полиции.

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Копы оперативно задержали 10 и 12-летних грабителей. Их доставили в отделение полиции и опросили в присутствии родителей.

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"По данному факту в ЕРДР внесены сведений по ч. 1 ст. 186 Уголовного кодекса Украины (грабеж)", - отметили в пресс-службе.

Напомним, не так давно в Черновцах в дом к двум пенсионерам посреди ночи ворвались двое разбойников , которые избили 78-летнего хозяина и начали вымогать деньги.

Кроме того, ранее под Киевом поймали банду, которая в форме сотрудников СБУ нападала на дорогие машины.

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