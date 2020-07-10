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В Днепропетровской области подростки разнесли вагон поезда (видео)

10 июля, 15:12

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Девочки сняли погром на видео и выложили в сеть

В Днепропетровской области подростки разгромили вагон пригородного поезда. Речь идет о составе № 6044 Пятихатки-Стыковая – Днепр-Главный.

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Как сообщает пресс-служба "Укрзализныци", две девушки снимали свои действия на телефон, после чего выложили видео в социальную сеть Instagram.

Фото: facebook.com/Ukrzaliznytsia

"Укрзализныця считает такие действия недопустимыми. Подобный случай имел место в марте, когда вандал разбил пригородный поезд Львов – Сокаль", – говорится в сообщении.

Отмечается, что во втором случае хулиган получил штраф в размере 8500 гривен.

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Напомним, ранее поезд Львов-Москва забросали камнями. Один из брошенных камней попал в окно пассажирского вагона. К счастью, пострадало только стекло.

А в Киевской области вандалы забросали камнями скоростной поезд. В четырех вагонах были разбиты шесть боковых окон.

Также мы писали, что не так давно в Николаеве вандалы обстреляли два трамвайных вагона с пассажирами. Из-за стрельбы движение трамвая остановили, в вагонах были повреждены стекла. Их отправили в депо для восстановления. Обошлось без пострадавших.

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Укрзализныця поезда подростки вандализм окно сломали Днепропетровская область

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