В Днепропетровской области подросток выстрелил в младшего брата: ребенок ранен

Детские шалости чуть не закончились трагедией

Фото: AFP

В Днепропетровской области подросток выстрелил в своего младшего брата. Ребенка с ранением головы госпитализировали в больницу, сообщили в отделе коммуникации Национальной полиции области.

Инцидент произошел в ночь с 4 на 5 июня в Вольногорске. Во время детских забав 14-летний подросток выстрелил из травматического пистолета в голову своему 7-летнему брату.

"Во время детских шалостей выстрелом из пистолета, предназначенного для стрельбы резиновыми пулями, ранил голову своего брата, которого госпитализировали. Старший парень после этого убежал из дома". — написал на своей странице в Facebook первый заместитель главы Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин.

По факту случившегося открыто уголовное производство с предварительной квалификацией по ст. 125 УК Украины ("Умышленное легкое телесное повреждение"). Кроме того, уголовное производство открыто и в отношении отца семейства — ему инкриминируют незаконное хранение оружия.

Напомним, недавно в Днепре на Вокзальной площади мужчина открыл огонь из пистолета, после чего попытался спрятаться от копов.

Также мы сообщали, что в Днепре ночью произошла стрельба — мужчина из окна второго этажа выстрелил в таксиста.

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