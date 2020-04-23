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Коронавирус в Днепропетровской области набирает обороты: что известно на данный момент

23 апреля, 05:54

Татьяна Власенко

В Днепре и Кривом Роге подтвердили еще семь случаев инфицирования

В Днепропетровской области продолжает расти количество случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Так, вечером 22 апреля стало известно еще о семи новых зараженных. В частности, в Днепре подтвердили пять случаев инфицирования, а в Кривом Роге – два.

"По состоянию на 22.04.2020 общее количество лабораторно подтвержденных случаев COVID-19 по области составляет 186 случаев", – сообщили в Днепропетровской областной государственной администрации.

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Как сообщал ранее сайт "Сегодня", очаг коронавируса в Днепропетровской области расширяется. Днем 22 апреля было зафиксировано 29 новых случаев инфицирования коронавирусом.

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Примечательно, что подавляющее большинство новых инфицированных контактировали с зараженными жителями Першотравенска, где ранее произошла вспышка COVID-19.

Также мы сообщали, что в Кривом Роге инфицированный коронавирусом мужчина, который лечился на самоизоляции, заразил свою соседку.

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