В Днепропетровской области полицейские изъяли у мужчины арсенал оружия

В городе Каменское Днепропетровской области у местного жителя копы изъяли целый арсенал оружия. Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции в Днепропетровской области.

Так, во время санкционированного обыска, прошедшего в рамках открытого уголовного производства, правоохранители нашли у 42-летнего мужчины четыре гранаты, четыре запала к гранатам, автомат АКС-74У, пистолет ФОРТ-12. Кроме того, копы нашли пистолет VOLT REN F 912, автомат неизвестного производства, три магазина к автомату и пистолету, штык с винтовки, штык-нож, кортик и более 300 патронов разного калибра. Также правоохранители изъяли медицинский шприц объемом 20 мл, заполненный жидкостью коричневого цвета и два флакона, заполненные прозрачным веществом. Все изъятое направлено на проведение соответствующих экспертиз.

"По данному факту внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 263 ("Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами") УК Украины", – рассказывают в пресс-службе Национальной полиции.

Сейчас правоохранители устанавливают, где мужчина взял арсенал и что собирался с ним делать.

Не так давно, в Днепре задержали торговца оружием, который незаконно хранил и реализовывал ружья, винтовки, взрывчатку и гранаты.

Кроме того, ранее в Днепре полицейские со стрельбой задержали иностранцев, подозреваемых в разбое, грабеже и квартирных кражах.