В Днепропетровской области полицейские задержали банду рейдеров

В отношении семи преступников открыто четыре уголовных производства

В Днепропетровской области правоохранители задержали преступную группу, которая специализировалась на рейдерских захватах. Об этом рассказали в пресс-службе Национальной полиции в Днепропетровской области.

Группу, которая состояла из семи человек, сотрудники Управления стратегических расследований совместно со спецподразделением "Корд" задержали 21 ноября.

"Установлено, что группа мужчин причастна к ряду рейдерских захватов и разбойных нападений на территории Днепропетровской области и за ее пределами. Их преступная деятельность подпадает под статьи ч. 3 ст. 206, ч. 3 ст. 187, ч. 1 ст. 125, ч. 2 ст. 199 УК Украины", – сообщили в пресс-службе Национальной полиции области.

В ходе следственных действий правоохранители провели обыски по месту жительства подозреваемых и изъяли у них вещественные доказательства. Продолжаются разбирательства.

Напомним, недавно в Днепропетровской области полиция "накрыла" банду наркоторговцев "Белое братство". На территории города Никополя проведены 52 обыска.

Кроме того, ранее в Днепре накрыли нарпопритон и задержали банду наркоторговцев. Организаторами незаконного бизнеса оказались местные жители.