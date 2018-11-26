В Днепропетровской области полицейские задержали банду рейдеров

Вчера, 12:46

В отношении семи преступников открыто четыре уголовных производства

Фото: ГУНП в Днепропетровской области
Фото: ГУНП в Днепропетровской области

В Днепропетровской области правоохранители задержали преступную группу, которая специализировалась на рейдерских захватах. Об этом рассказали в пресс-службе Национальной полиции в Днепропетровской области.

Группу, которая состояла из семи человек, сотрудники Управления стратегических расследований совместно со спецподразделением "Корд" задержали 21 ноября.

"Установлено, что группа мужчин причастна к ряду рейдерских захватов и разбойных нападений на территории Днепропетровской области и за ее пределами. Их преступная деятельность подпадает под статьи ч. 3 ст. 206, ч. 3 ст. 187, ч. 1 ст. 125, ч. 2 ст. 199 УК Украины", – сообщили в пресс-службе Национальной полиции области.

В ходе следственных действий правоохранители провели обыски по месту жительства подозреваемых и изъяли у них вещественные доказательства. Продолжаются разбирательства.

Напомним, недавно в Днепропетровской области полиция "накрыла" банду наркоторговцев "Белое братство". На территории города Никополя проведены 52 обыска.

Кроме того, ранее в Днепре накрыли нарпопритон и задержали банду наркоторговцев. Организаторами незаконного бизнеса оказались местные жители.
задержание, полиция, рейдерство, рейдеры, Днепропетровская область

Вы сейчас просматриваете новость "В Днепропетровской области полицейские задержали банду рейдеров". Другие Новости Днепра смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Запад

В Хмельницкой области задержали 25 рейдеров

15 Октября, 20:24

В ближайшее время будет задержан и заказчик

Другие регионы

Фото из открытых источников

Рейдерская атака в Кировоградской области: 27 задержанным сообщили о подозрении

21 Сентября, 12:56

Сумма нанесенного ущерба предварительно составляет 5,2 миллиона гривен
Загрузка...

Запорожье

Фото: npu.gov.ua

В Запорожской области люди с оружием блокировали элеватор

19 Сентября, 09:56

На элеватор пришли представители поселкового совета и 15 активистов с оружием

Харьков

Фото: Facebook Вячеслава Аброськина

Рейдерская атака под Харьковом: Ширяева подозревают в еще одном нападении

15 Сентября, 10:28

Бывшего командира роты "Восточного корпуса" заподозрили в нападении на полицейских
Загрузка...