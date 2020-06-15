В Днепропетровской области после мощного ливня размыло дороги: появились фото

После сильного ливня и ветра, которые бушевали в Днепре и области, появились фото последствий стихии, сделанные в Никополе.

Как сообщает "Наше Місто", по словам жителей города, буря стала для них настоящим испытанием – ливень превратил улицы в реки и уничтожил дороги.

В социальных сетях горожане отмечают, что последствия непогоды – весьма плачевны, несколько дорог превратились в треки для внедорожников, и проехать можно только на танке.

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"В некоторых местах образовавшиеся ямы достигают в глубину 25-30 см – вполне хватит, чтобы "оставить" в них колесо", – говорится в сообщении.

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Так, водой были уничтожены дороги по улице Декабристов и Брестской. Потоки воды окончательно добили и без того не идеальное дорожное покрытие.

А пока местные власти считают убытки после непогоды, горожане фотографируются рядом с образовавшимися "оврагами".

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Напомним, не так давно по Херсонской области пронеслись сразу два торнадо. Как сообщил метеоролог Игорь Кибальчич, один смерч был внушительного размера, а второй – чуть меньше.

Стоит добавить, что прошлый месяц этого года – май – также "отличился" аномальной погодой, как, впрочем, и остальные месяцы. Были и заморозки, много дождей, мало солнца. Несмотря на это, аграрии прогнозируют хороший урожай. Читайте подробнее, как погода натворила бед с украинским урожаем.

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