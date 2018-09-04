В Днепропетровской области после укуса клеща болезнью Лайма заразились 69 человек

Сегодня, 12:47

Последствия болезни очень тяжелые – вплоть до паралича всего тела и смерти


В Днепропетровской области после укуса клеща болезнью Лайма с начала года заболели уже 69 человек, на данный момент в стационарах остаются десять зараженных. Как сообщили в областном управлении охраны здоровья, это на 20% больше, чем в прошлом году за аналогичный период.

По словам врачей, в большинстве случаев причиной заражения стает невнимательность самих пациентов. Медики советуют внимательно осматривать кожу после прогулок и обращаться в больницы в случае укуса клеща. В первые дни болезни можно заметить опухоль и покраснение места укуса. Кроме того, симптомами заражения считаются головная боль и повышение температуры. Если вовремя не обратиться к медикам и не пройти курса лечения, боррелиоз может перейти в хроническую форму, или даже вызвать инвалидность.

"Лучше пролечиться, и после любого лечения существует алгоритм обследования после лечения. И уже потом через полгода после лечения – нужен ли повторный курс лечения", – отметил заведующий инфекционным отделением Днепровской городской больницы Владимир Чумак.

Ранее мы уже писали о том, что врачи обеспокоены стремительным распространением болезни Лайма в Украине. Число инфицированных людей с каждым днем увеличивается, ведь передается эта инфекция через укусы клещей. Эксперты рассказывают, что последствия болезни очень тяжелые – вплоть до паралича всего тела и смерти.

Напомним, за последние годы в Украине увеличилось количество случаев заражения болезнью Лайма. Опасные клещи чаще всего встречаются в Киевской, Черниговской и Волынской областях.

 
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