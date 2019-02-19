В Днепропетровской области построят самую мощную солнечную электростанцию в Украине

Благодаря новой станции Украина станет на шаг ближе к стратегической цели – энергонезависимости

В Днепропетровской области построят самую мощную солнечную электростанцию в Украине 2019-02-19T22:17:00+02:00 Днепр Благодаря новой станции Украина станет на шаг ближе к стратегической цели - энергонезависимости

В Покровске Днепропетровской области вскоре начнется строительство крупнейшей в Украине солнечной электростанции. Она займет площадь в 600 футбольных полей. Энергию от нее для своих домов получит 200 тысяч украинских семей.

Уже через несколько недель жители высоток на окраине Покровска смогут увидеть строительство новой солнечной станции. Здесь установят около 900 тысяч солнечных панелей. Пейзаж вокруг изменится полностью.

"Настолько это впечатляет, что за рядами наших конструкций не видно конца – как море" , – говорит Константин Бахарев, инженер по техническому надзору Покровской солнечной электростанции.

Покровская станет третьей солнечной станцией ДТЭК в Украине. Уже работает Трифановская и готовится к запуску Никопольская станция. Площадь новой, Покровской, будет почти 600 футбольных полей, что сделает ее крупнейшей солнечной станцией в Украине. Здесь будут стоять самые современные солнечные панели китайского производства, которые прослужат не менее четверти века.

"Эффективность заключается в КПД панели и ее возможности вырабатывать большее количество электроэнергии, занимая одинаковую площадь с панелями более устаревших технологий", – говорит Олег Соловей, директор Покровской солнечной электростанции.

А вот трансформаторные подстанции для сбора "солнечных киловатт" построят с использованием оборудования немецкого концерна Сименес – их установят украинские специалисты компании.

"Сименс поставляет комплексное решение для строительства подстанции по сбору мощностей. Специалисты нашего украинского инженерного центра рады принять участие в этом проекте. Мы сможем внести свой вклад в устойчивое развитие экологической энергосистемы страны", – отмечает Мочей Зелински, генеральный директор ДП "Сименс Украина".

За год работы солнечная электростанция позволит сократить количество вредных выбросов на 400 тысяч тонн. Это если сравнивать с традиционным производством энергии.

"Более 200 тысяч домохозяйств будет получать электроэнергию, также мы планируем заключить программу соцпартнерства с громадой, на территории которой строится станция. Это будет порядка 10 млн гривен инвестировано в развитие инфраструктуры. Также предполагаются налоговые отчисления более 20 млн в год", – говорит Олег Соловей, директор Покровской солнечной электростанции.

Компания планирует завершить строительство Покровской СЭС в октябре. Благодаря новой станции Украины станет на шаг ближе к стратегической цели – энергонезависимости. До 2035 года украинская энергетика должна стать на четверть зеленой. Сейчас же из возобновляемых источников – от солнца и ветра – Украина получает менее двух процентов энергии.

Как мы уже писали, ДТЭК установила почти 90 тысяч "умных" счетчиков. Чтобы платить за электричество меньше, стоит такие энергорасходные приборы, как стиральная или посудомоечная машина, обогреватели и т.д., включать ночью. Но только, если у вас двухтарифный, так называемый "умный", счетчик.

Также сообщалось, что в Давосе признали – Украину реально сделать энергонезависимой. Примером для инвесторов является компания ДТЭК, которая показала, как достичь независимости от иностранных энергоресурсов.

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