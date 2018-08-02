В Днепропетровской области обнаружили склад со взрывчаткой

Сегодня, 11:20

Правоохранители нашли 63 тротиловые шашки общим весом 13, 4 килограмма


Фото: ГУНП в Днепропетровской области

Фото: ГУНП в Днепропетровской области

Фото: ГУНП в Днепропетровской области

Фото: ГУНП в Днепропетровской области

В селе Пятихатки в Днепропетровской области правоохранители на территории домовладения местного жителя нашли склад со взрывчаткой. Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

"Обыск произошел утром 1 августа на территории домовладения 44-летнего мужчины. Кроме тротиловых шашек мужчина хранил 4 запали и провод к взрывателей", – говорится в сообщении.

По словам правоохранителей, было обнаружено 63 тротиловые шашки общим весом 13, 4 кг. Сам хозяин домовладения утверждает, что взрывчатые вещества он привез из зоны проведения операции объединенных сил, где проходил службу, и хранил для глушения рыбы.

"Изъятые предметы направлены на экспертизу в НИЭКЦ. Продолжаются следственные действия. В рамках открытого по ч. 1 ст. 263 уголовного производства выясняется происхождение обнаруженной взрывчатки", - отметили в полиции.

Не так давно в Запорожье сотрудники отдела по противодействию террористически-диверсионной деятельности Службы безопасности Украины обнаружили тайник со взрывчаткой.

Не так давно в Одесской области сотрудники Службы безопасности Украины обнаружили два тайника с боеприпасами и взрывчаткой
сбу, полиция, взрывчатка, склад, днепропетровская область

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