В Днепропетровской области продадут памятник Ленину, чтобы выплатить зарплаты рабочим

В Желтых Водах в Днепропетровской области на аукцион выставили бронзовый памятник Ленину, который после демонтажа в 2014 году хранился на складе местного коммунального предприятия.
"Он (памятник Ленину, – ред.) может кого-то заинтересовать не только как металл, а имеет еще и какую-то художественную ценность", – сказал директор "Производственного жилищно-ремонтно-эксплуатационного объединения" Желтоводского городского совета Андрей Поляков.
По его словам, торги состоятся восьмого августа, а заявки на участие подали с десяток потенциальных покупателей.
Руководитель также рассказал, что предприятие имеет миллионные долги. Государственная исполнительная служба описала имущество. Чтобы погасить хотя бы зарплатный долг, то есть почти 400 тысяч гривен, коммунальщикам разрешили продать с аукциона четырехметровую шеститонную фигуру Ильича.
Напомним, ранее в Изюме выставили на продажу демонтированный памятник Ленину – стартовая цена бронзовой скульптуры на электронном аукционе составляет 522,5 тысячи гривен.
Также стоит напомнить, что директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович заявил, что памятники Ленину в Украине остались только в оккупированных районах Донбасса и Крыма .
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