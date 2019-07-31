Торги состоятся восьмого августа, заявки на участие подали несколько покупателей

В Днепропетровской области продадут памятник Ленину, чтобы выплатить зарплаты рабочим https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD,%20%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD,%20%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA 2019-07-31T16:54:34+03:00 Днепр Торги состоятся восьмого августа, заявки на участие подали несколько покупателей

В Желтых Водах в Днепропетровской области на аукцион выставили бронзовый памятник Ленину, который после демонтажа в 2014 году хранился на складе местного коммунального предприятия.

"Он (памятник Ленину, – ред.) может кого-то заинтересовать не только как металл, а имеет еще и какую-то художественную ценность", – сказал директор "Производственного жилищно-ремонтно-эксплуатационного объединения" Желтоводского городского совета Андрей Поляков.

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По его словам, торги состоятся восьмого августа, а заявки на участие подали с десяток потенциальных покупателей.

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Руководитель также рассказал, что предприятие имеет миллионные долги. Государственная исполнительная служба описала имущество. Чтобы погасить хотя бы зарплатный долг, то есть почти 400 тысяч гривен, коммунальщикам разрешили продать с аукциона четырехметровую шеститонную фигуру Ильича.

Напомним, ранее в Изюме выставили на продажу демонтированный памятник Ленину – стартовая цена бронзовой скульптуры на электронном аукционе составляет 522,5 тысячи гривен.

Также стоит напомнить, что директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович заявил, что памятники Ленину в Украине остались только в оккупированных районах Донбасса и Крыма .

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