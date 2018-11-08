В Днепропетровской области продавали поддельный алкоголь

В Днепропетровской области правоохранители остановили работу трех цехов, в которых производили фальсифицированные спиртные напитки. Эту ликеро-водочную продукцию продавали на территории региона. Организатором незаконного бизнеса оказался 28-летний местный житель, который и контролировал работу на производствах.

"Во вторник правоохранители провели 24 санкционированных обыска в местах проживания фигурантов, изготовления и хранения фальсифицированных ликеро-водочных изделий. По результатам проведенных мероприятий полицейские изъяли практически 4700 л спирто-водочной смеси, 320 л спирта, 4400 бутылок готовой алкогольной продукции емкостью 0,5 л и оборудование для изготовления фальсификата, — рапортовали в пресс-службе ГУ НП в Днепропетровской области. — Стоимость изъятого составляет более 1 млн грн".

Напомним, во Львовской области "наварили" суррогатной водки на сто тысяч гривен. Полицейские изъяли 150 литров спирта и более 700 бутылок уже готовой продукции. Весь суррогат злоумышленники реализовывали в торговых заведениях Сокольского района под видом водки различных торговых марок.

Ранее сообщалось, что в Тернопольской области работники полиции сами "варили" и продавали суррогатный алкоголь местным жителям. У них нашли около 600 литров нереализованных запасов, весь фальсификат изъяли их коллеги по службе.

Также мы писали, что Хмельницкой области накрыли подпольный цех, где во время обысков изъяли более 3 тысяч литров фальсифицированного алкоголя и 700 литров спирта.