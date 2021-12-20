Украина
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
🍾 Итоги года 2021 🚀 Ультиматум России НАТО 😷 Омикрон в Украине 🌲 Главная елка страны
СЕГОДНЯ Новости в регионах Новости Днепра

В Днепропетровской области прогремел мощный взрыв в многоэтажке (фото)

Владимир Козырь Владимир Козырь Редактор Украина Сегодня
20 декабря, 23:58
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
В результате инцидента пострадал мужчина
Взрыв газа разрушил две квартиры в многоэтажке/Фото: ГСЧС, коллаж: "Сегодня"
Взрыв газа разрушил две квартиры в многоэтажке/Фото: ГСЧС, коллаж: "Сегодня"

В понедельник, 20 декабря, в городе Каменское Днепропетровской области произошел взрыв газа, который спровоцировал пожар. В результате инцидента разрушены две квартиры, пострадал один человек.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Реклама

Детали

Сообщение об инциденте поступило в 16:45. Взрыв произошел на улице Нежинской Заводского района города Каменское. Прибыв на место инцидента спасатели предварительно установили, что вероятно произошел взрыв газа с последующим горением. Огнем было повреждено имущество в двух квартирах на общей площади 50 кв. м. Также были обнаружены трещины и деформация межэтажной плиты перекрытия в одной из квартир на пятом этаже. От газоснабжения полностью отключен первый подъезд дома.

Ликвидация пожара

По данным ГСЧС, в 17:06 пожар был локализован, а в 17:25 — ликвидирован. На тушение пожара были привлечены 12 человек личного состава и 3 единицы пожарно-спасательной техники.

Пострадал мужчина

В результате инцидента пострадал мужчина, 1994 года рождения. Его с предварительным диагнозом 50% ожогов тела госпитализировала "скорая".

Реклама

На месте инцидента работали спасатели/Фото: ГСЧС
На месте инцидента работали спасатели/Фото: ГСЧС

Взрыв разрушил две квартиры/Фото: ГСЧС
Взрыв разрушил две квартиры/Фото: ГСЧС

Вероятно причиной взрыва стал газ в одной из квартир дома/Фото: ГСЧС
Вероятно причиной взрыва стал газ в одной из квартир дома/Фото: ГСЧС

Реклама

В результате инцидента произошел пожар/Фото: ГСЧС
В результате инцидента произошел пожар/Фото: ГСЧС

Один мужчина в результате инцидента получил ожоги/Фото: ГСЧС
Один мужчина в результате инцидента получил ожоги/Фото: ГСЧС

Взрывы в многоэтажках участились

  • В Киеве на улице Максима Берлинского, 31, произошел пожар и взрыв в жилом пятиэтажном доме. На месте работали спасатели. Выяснилось, что взрыв вызвал утечку газа.
  • Во Львове произошел взрыв в жилом доме. Три человека получили ожоги. Взрыв вызвал бытовой газ в квартире на втором этаже дома.
  • В городе Новая Одесса Николаевской области в угловой части пятиэтажного жилого дома произошел взрыв. В результате разрушены четвертый и пятый этажи, три человека пострадали. Выяснилось, что взорвался бытовой газ.

Читайте также

  • В оккупированном Донецке произошел взрыв гранаты. В результате инцидента в Киевском районе пострадали два человека.
  • Во Львове на территории АО "Львовский химический завод" произошел взрыв. На место инцидента не пропускали спасателей.

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Последние новости
Показать еще
Реклама
ТОП публикаций
Богдан Аминов

Богдан Аминов

Product Lead Дивизиона политического контента (Власть Сегодня / официальный сайт канала “Украина 24”)

 Смотреть все статьи
ТОП публикаций
София Ковнир

София Ковнир

Редактор Украина Сегодня

 Смотреть все статьи
ТОП публикаций
Наши авторы
Юлия Ляхова Доллар в Украине подорожал: что будет с валютой 21 декабря Юлия Ляхова · Team Lead Деньги Сегодня
Богдан Приходько "Позорная студия" за 300 миллионов – нардепы закатили скандал из-за обновления телеканала "Рада" Богдан Приходько · Ведущий редактор Власть Сегодня
Анна Ткаченко Проходной двор, депутаты в бешенстве: как выглядит студия телеканала "Рада" в кулуарах – фото Анна Ткаченко · Ведущий редактор Власть Сегодня
Смотреть всех авторов
ТОП публикаций
София Зиновьева

София Зиновьева

Редактор Деньги Сегодня

 Смотреть все статьи
ТОП публикаций
Наталья Магдык

Наталья Магдык

Редактор раздела Власть

 Смотреть все статьи
ТОП публикаций
Татьяна Очеретяная

Татьяна Очеретяная

Редактор Украина Сегодня

 Смотреть все статьи
ТОП публикаций
Сергей Мартынец

Сергей Мартынец

Выпускающий Власть Сегодня

 Смотреть все статьи
ТОП публикаций
Игорь Серов

Игорь Серов

Ведущий редактор Сегодня

 Смотреть все статьи
Спортивный таблоид
ТОП публикаций
Александр Марущак

Александр Марущак

Ведущий редактор Киев Сегодня

 Смотреть все статьи
История одной фотографии
Больше знаковых фотографий
ТОП публикаций
Александра Захарова

Александра Захарова

Редактор Техно Сегодня

 Смотреть все статьи
ТОП публикаций
Анна Пономаренко

Анна Пономаренко

Team Lead Звезды Сегодня

 Смотреть все статьи
Самый дорогой спецтопик
Еще больше премиумпредложений
ТОП публикаций
Лилиана Григорак

Лилиана Григорак

Редактор Life Сегодня

 Смотреть все статьи
Лайфхаки для жизни
Больше лайфхаков
Прямая трансляция ukraine24
Новогодние лайфхаки
Как выбрать “осознанные” подарки
Открыть мешок
Wishlist
Что подарить на Новый год и Рождество
Найти классную идею
Психология праздника
Секреты эмоций, которые дарит Святой Николай
Окунуться в праздник!
Страна в смартфоне
Что нового в "Дії"
Кликни, чтобы не стоять в очереди
Комаровский в теме
Опасна ли ОРВИ без температуры и почему так бывает?
Спроси у доктора
Опрос
Опрос
Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

27.28

Российский рубль (₽)

0.3677

Евро (€)

30.77

статистика
Курс криптовалюты сегодня

Валюта

Цена, usd

Bitcoin (BTC)

47040.98

Binance Coin (BNB)

523.57

Dogecoin (DOGE)

0.17

Litecoin (LTC)

153.48

Theta (THETA)

4

Опрос КМИС, 3-11 декабря
Рейтинги партий
1
Європейська солідарність (Порошенко) Європейська солідарність (Порошенко)
19,8
2
Слуга народу (Зеленський) Слуга народу (Зеленський)
18,4
3
Батьківщина (Тимошенко) Батьківщина (Тимошенко)
9,1
4
ОПЗЖ (Бойко) ОПЗЖ (Бойко)
9,0
5
Сила і честь (Смешко) Сила і честь (Смешко)
7,0
6
Радикальна партія Олега Ляшка Радикальна партія Олега Ляшка
5,2
7
Українська стратегія Гройсмана Українська стратегія Гройсмана
5,1
8
Розумна політика (Разумков) Розумна політика (Разумков)
4,8
9
Наші (Мураєв) Наші (Мураєв)
4,4
10
Партія Шарія Партія Шарія
4,0
11
Свобода (Тягнибок) Свобода (Тягнибок)
3,3
12
Удар (Кличко) Удар (Кличко)
2,6
Подробнее
Опрос "Рейтинг", 10 декабря 2021
Президентские рейтинги
1
Зеленский Зеленский
18,6%
2
Порошенко Порошенко
12,6%
3
Тимошенко Тимошенко
8,2%
4
Бойко Бойко
7,8%
5
Разумков Разумков
4,9%
6
Смешко Смешко
5,1%
7
Мураев Мураев
4,3%
8
Гройсман Гройсман
4,3%
9
Медведчук Медведчук
1,4%
10
Ляшко Ляшко
0,8%
Коронавирус за месяц

288 379

заболело за месяц в Украине

-54%

Вакцинация
По состоянию на 20 декабря 2021 г.
Люди, которые прошли полную вакцинацию
12 986 872
Люди, которые получили минимум одну дозу
14 386 385
Всего введенных доз 27 373 257
Детальнее
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
30,45
29,95
29,00
18,36
30,50
30,00
29,00
18,37
30,55
29,55
28,26
19,28
30,59
30,38
28,98
19,48
33,49
30,60
29,94
18,76
33,79
30,78
30,12
19,36
33,99
30,78
30,12
19,64
33,99
30,78
30,12
19,64
34,59
30,00
28,29
19,01
36,97
30,78
33,97
19,97

Калькулятор зарплаты

Калькулятор зарплаты
Обратный отсчет
До Нового года осталось:
Готовимся вместе
Ёлочка, зажгись!
Рейтинг
Лучшие актеры по версии The New York Times
1
Бенедикт Камбербэтч Бенедикт Камбербэтч
2
Кристен Стюарт Кристен Стюарт
3
Дензел Вашингтон Дензел Вашингтон
4
Хоакин Феникс Хоакин Феникс
5
Тесса Томпсон Тесса Томпсон
Кто еще вошел в TOP-13
Здорово
Узнать индекс массы своего тела
Рассчитать
Ваш ИМТ
Pantone по-украински
Наши в теме
Новогодний mood ​​
А вы соскучились по оливье? Наталия Орейро — ДА!
Be Healthy
Сколько нужно выпить воды за сутки?
Рассчитать
Количество жидкости:
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Благоприятные и опасные дни в декабре
Лунный календарь
Узнать
Украина
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Треки Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять