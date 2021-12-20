В Днепропетровской области прогремел мощный взрыв в многоэтажке (фото)

В результате инцидента пострадал мужчина

Взрыв газа разрушил две квартиры в многоэтажке/Фото: ГСЧС, коллаж: "Сегодня"

В понедельник, 20 декабря, в городе Каменское Днепропетровской области произошел взрыв газа, который спровоцировал пожар. В результате инцидента разрушены две квартиры, пострадал один человек.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Реклама

Детали

Сообщение об инциденте поступило в 16:45. Взрыв произошел на улице Нежинской Заводского района города Каменское. Прибыв на место инцидента спасатели предварительно установили, что вероятно произошел взрыв газа с последующим горением. Огнем было повреждено имущество в двух квартирах на общей площади 50 кв. м. Также были обнаружены трещины и деформация межэтажной плиты перекрытия в одной из квартир на пятом этаже. От газоснабжения полностью отключен первый подъезд дома.

Ликвидация пожара

По данным ГСЧС, в 17:06 пожар был локализован, а в 17:25 — ликвидирован. На тушение пожара были привлечены 12 человек личного состава и 3 единицы пожарно-спасательной техники.

Пострадал мужчина

В результате инцидента пострадал мужчина, 1994 года рождения. Его с предварительным диагнозом 50% ожогов тела госпитализировала "скорая".

Реклама

На месте инцидента работали спасатели/Фото: ГСЧС

Взрыв разрушил две квартиры/Фото: ГСЧС

Вероятно причиной взрыва стал газ в одной из квартир дома/Фото: ГСЧС

Реклама

В результате инцидента произошел пожар/Фото: ГСЧС

Один мужчина в результате инцидента получил ожоги/Фото: ГСЧС

Взрывы в многоэтажках участились

В Киеве на улице Максима Берлинского, 31, произошел пожар и взрыв в жилом пятиэтажном доме. На месте работали спасатели. Выяснилось, что взрыв вызвал утечку газа.

в жилом пятиэтажном доме. На месте работали спасатели. Выяснилось, что взрыв вызвал утечку газа. Во Львове произошел взрыв в жилом доме. Три человека получили ожоги. Взрыв вызвал бытовой газ в квартире на втором этаже дома.

в жилом доме. Три человека получили ожоги. Взрыв вызвал бытовой газ в квартире на втором этаже дома. В городе Новая Одесса Николаевской области в угловой части пятиэтажного жилого дома произошел взрыв. В результате разрушены четвертый и пятый этажи, три человека пострадали. Выяснилось, что взорвался бытовой газ.

Читайте также