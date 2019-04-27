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В Днепропетровской области произошел пожар в церкви

27 апреля, 12:35

Причина возгорания здания пока не известна

Фото: ГСЧС

В городе Каменское Днепропетровской области спасатели ликвидировали пожар на территории храма. Как рассказала пресс-служба ГСЧС области, сообщение о пожаре на улице Вячеслава Чорновила поступило утром 27 апреля.

На месте пожарные установили, что пожар возник на крыше одноэтажного здания на территории церкви. Горела крыша здания и перекрытия площадью 200 квадратных метров. Ликвидировать возгорание удалось за два с половиной часа. Также сообщают, что в момент возгорания в помещении людей не было. Причину пожара устанавливает правоохранительные органы.

Напомним, что в Киеве 39-летний мужчина поджег квартиру бывшей жены на седьмом этаже многоэтажки, когда в ней находилась сестра бывшей супруги со своим 10-летним сыном и матерью. Инцидент произошел на улице Сергея Лифаря в Деснянском районе. Огонь перекинулся на соседнее помещение и охватил весь коридор. Дымом затянуло еще два верхних этажа, жители не могли самостоятельно выйти из своих квартир.


Ранее сообщалось, что в Киеве на улице Авиаконструктора И. Сикорского вспыхнул пожар в 9-этажке. Пожар случился в квартире на восьмом этаже. В результате пожара погиб человек. Еще трех человек – мужа, жену и их пятилетнюю дочь удалось спасти.

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Тег пожар, церковь, горит, ГСЧС

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