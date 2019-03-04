В Днепропетровской области произошел пожар в дачном доме: пострадал мужчина

Мужчину с ожогами госпитализировали в больницу

Фото: ГСЧС в Днепропетровской области.

В Днепропетровской области произошел пожар в дачном доме: пострадал мужчина //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/ca9/1d2/5c7ca91d26deb.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/ca9/1d2/5c7ca91d26deb.jpg 2019-03-04T06:32:00+02:00 Днепр Мужчину с ожогами госпитализировали в больницу

В Никополе в дачном двухэтажном доме вспыхнул пожар, из-за которого пострадал мужчина. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Днепропетровской области.

Пожар произошел 3 марта в одном из домов в садовом обществе "Рассвет" на территории города. Когда на место прибыли спасатели, пламя успело уничтожить домашнее имущество, повредить стены и пол дома на общей площади 25 "квадратов".

"На пожаре получил ожоги лица и верхних конечностей владелец садового участка – мужчина, 1959 года рождения. Работниками скорой медицинской помощи пострадавшего направлено в хирургическое отделение Никопольской городской больницы №1", – рассказали в ГСЧС и отметили, что причину пожара устанавливают правоохранительные органы.

Напомним, ранее в Черниговской области во время пожара в частном доме погибли трое детей.

Отметим, что с начала 2019 года на пожарах в Украине погибло 453 человека и 250 пострадали. Спасатели отмечают, что зимой показатель трагических случаев в жилом секторе стабильно растет. Главной причиной пожаров в ГСЧС называют человеческий фактор. В частности, люди продолжают отапливать свои дома, часто пренебрегая правилами пожарной безопасности, курят в помещениях и перегружают электросеть, включая обогреватели и неисправные бытовые приборы.

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